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Разработан интересный портативный игровой компьютер GPD Win 3

24 декабря 2020, 21:08




На краудфандинговом портале Indiegogo начался сбор средств для выпуска игрового компьютера GPD Win 3. Разработчики планируют выпустить портативный игровой компьютер стоимостью 799 долларов, работающий под управлением Windows 10, со встроенным контроллером и выдвижной клавиатурой.

GPD Win 3


Компьютер GPD Win 3 представляет собой портативный игровой 5,5-дюймовый планшет, дополненный набором встроенного оборудования. Дисплей имеет разрешение 720p, под ним располагается клавиатура, которая открывается при сдвиге экрана вверх. Здесь же размещен полностью интегрированный геймпад с двумя джойстиками, четырьмя триггерами, клавишами направлений и четырьмя кнопками действий.

GPD Win 3


На задней и верхней панелях расположены вентиляционные отверстия. Имеются порт USB-A, клавиша включения, разъем для наушников и встроенный микрофон. В нижней части размещены динамики и порт USB-C Thunderbolt 4.0. На задней стороне рукояток контроллера находятся настраиваемые кнопки.

Аппаратная начинка GPD Win3 выглядит очень современно. Новейший процессор Intel Core i5 11-го поколения (тактовая/пиковая частоты 2,4/4,2 ГГц) или i7 (2,8/4,7 ГГц), 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR4, 1 Тбайт на базе встроенного SSD-накопителя PCIe 3.0. Имеется поддержка интегрированной графики Intel Xe, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 и карты памяти microSD.

GPD Win 3


Зарядка GPD Win 3 осуществляется от зарядного устройства Power Delivery мощностью 65 Вт. Время автономной работы составит, как ожидается, от 2 до 3 ч при игре в «тяжелые» игры, от 6 до 8 ч при умеренном и до 11 ч при легком потреблении ресурсов питания.

Предусмотрена установка портативного компьютера в док-станцию для поддержки более широкого ряда интерфейсов ввода-вывода. У док-станции есть выходы на внешний дисплей через HDMI 2.0b, 1-Гбит Ethernet, USB-C X1 и USB-A X3.

GPD Win 3


Благодаря наличию встроенной графики на базе Intel Iris Xe, можно рассчитывать на поддержку скорости вывода до 60 кадр/сек при запуск большинства новейших игр класса AAA. Впрочем, поскольку дисплей поддерживает разрешение 720p, а система построена на базе интегрированной графики, запускать даже требовательные игры при таком уровне оборудования достаточно просто.

GPD Win 3


Эксперты сразу оценили, что дизайн модели игрового компьютера сильно напоминает Sony Vaio VGN-UX. С этой моделью Sony вышла в 2006 году - за год до появления первого iPhone. Та модель имела даже сотовый модем для доступа в интернет и стоила около 2000 долларов, работая под управлением Windows XP.

GPD Win 3

Модель Sony Vaio VGN-UX
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