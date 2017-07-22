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Флагман OPPO Reno5 Pro+ открыл дорогу премиальному 50 Мп сенсору Sony IMX766

25 декабря 2020, 09:30




Китайская компания OPPO анонсировала новый флагманский смартфон в серии Reno - модель Reno5 Pro+. Это первый телефон с новым премиальным 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX766, размер пикселей которого составляет 1,0 мкм. Камера является главным отличительным элементом флагманской модели. Точнее, изюминкой является ее оптический модуль Sony IMX766 размером 1/1,56 дюйма с диафрагмой f/1,8.

Флагман OPPO Reno5 Pro+ открыл дорогу премиальному 50 Мп сенсору Sony IMX766 к сердцам фотоманов


Новый датчик способен собирать на 63,8% больше света, чем предшественник - датчик Sony IMX586. Он использует уникальную структуру пикселей 2х2, позволяя добиваться еще более быстрой и точной фокусировки. Сенсор способен автоматически отслеживать движущиеся и статичные объекты и составлять прогноз в реальном времени относительно дальнейшего развития их движения, заранее выстраивая алгоритм точной фокусировки. Это позволяет делать высококачественные фотоснимки, а также эффективно отслеживать фокус при видеосъемке.

Помимо основного (50 Мп) и макромодуля (2 Мп), блок камер оснащен ультраширокоугольным модулем (16 Мп) с углом обзора 119° и диафрагмой f/2,2 и телеобъективом (13 Мп) с 5-кратным гибридным, оптико-цифровым зумом. Для расширения динамического диапазона применяется технология DOL-HDR (Digital Overlap High Dynamic Range), позволяющая получать кристально чистые изображения даже в условиях высокой контрастности освещения. Снимать видео можно в формате 4K ULTRA HD с частотой 60 кадр/сек с поддержкой алгоритма Live HDR, который позволяет в режиме реального времени отслеживать изменения яркости снимаемых объектов. Фронтальная камера построена на базе 32-мегапиксельной матрицы с диафрагмой f/2,4.

Новый флагман оснащен 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем Full HD+ (2400х1080 пикселей) с частотой обновления 90 Гц, частотой дискретизации 180 Гц и максимальной яркостью до 1100 нит. Соотношение площади экрана к корпусу составляет 92,10%.

Флагман OPPO Reno5 Pro+ открыл дорогу премиальному 50 Мп сенсору Sony IMX766 к сердцам фотоманов


Аппаратная начинка построена на базе 7-нм 8-ядерного чипсета Snapdragon 865 с графическим процессором Adreno 650, отличающемся быстродействием и применением трехмерной системы жидкостного охлаждения VC. Объем оперативной памяти составляет 8 или 12 Гбайт на базе LPDDR4x, а основной памяти - 128 или 256 Гбайт (UFS 3.1).

Новый флагман поддерживает все современные стандарты беспроводной связи: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS / ГЛОНАСС / Beidou, NFC, USB Type-C.

В телефоне установлена батарея емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой Super Flash Charge (SuperVOOC 2.0) на 65 Вт.

Аппарат работает под управлением ColorOS 11.1 на базе Android 11.

OPPO Reno5 Pro+ стоит 612 долларов (45 200 руб.) за модель с 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт основной памяти. Старшая модель с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт основной памяти стоит 688 долларов (50 800 руб.).

Выпущена также ограниченная партия «художественного» Artist-издания смартфона, отличающаяся эффектом изменения цвета задней панели. Он достигается за счет применения уникальной электрохромной технологии, позволяющей создавать эффект смены фона задней части телефона между серым и синим цветами всего парой касаний. Дизайн новой «артистической» модели разработан в сотрудничестве с художником Джошуа Видесом, который придумал сюрреалистический двухмерный узор на задней крышке.

Цена Artist-модели Reno5 Pro+ Artist Limited Edition (12 Гбайт + 256 Гбайт) составит 688 долларов (50 800 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

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