Джерри Зах, известный в мире блогер-испытатель новых смартфонов на живучесть и действие всевозможных неблагоприятных факторов, испытал на прочность смартфон ZTE Axon 20 5G, оснащенный подэкранной селфи-камерой. Он опубликовал свои «исследования» на портале JerryRigEverything всего через пару месяцев после того, как этот инновационный смартфон китайской компании ZTE был выпущен.
ZTE Axon 20 5G - это тот самый, первый в мире смартфон, который использует подэкранную селфи-камеру - новейшую технологию, позволяющую «спрятать» селфи-камеру под экран, сделав ее практически незаметной. Остальное время отведенная под селфи-камеру площадь экрана используется для обычного вывода изображения, не приводя к искажению картинки.
В ролике, опубликованном Захом, демонстрируется живучесть смартфона Axon 20 5G при варварских действиях против него с помощью ножа, корунда и зажигалки. Камера под поверхностью дисплея стала главным «объектом для исследования». Ее порче было уделено наибольшее внимание. Помимо этого, экспериментатор испытал телефон на царапины, изгиб и поджог.
Для теста на царапины, как и у большинства других устройств со стеклянным покрытием дисплея, Зах использовал специальный нож, соответствующий шестому уровню по шкале твердости Мооса. С его помощью он демонстрирует срезы пластиковой оболочки корпуса смартфона и его «стеклянной» поверхности. Зах отмечает, что задняя панель и вырезы для камеры выполнены из обычного стеклоподобного покрытия.
Тест на царапины проводился также на поверхности оптического датчика отпечатков пальцев, который располагается под дисплеем. Как показали испытания, даже после царапин от корунда 7-го уровня твердости телефон сохраняет способность к разблокировке с помощью отпечатка пальца. Живучесть датчика подтверждена.
С другой стороны, поджог поверхности в области селфи-камеры приводит к нарушению в ее работе. После этого возникают заметные следы варварских действий.
Во время теста на изгиб устройство немного изогнулось. Хорошо видно, что при желании смартфон можно перегнуть и сломать. В то же время смартфон демонстрирует высокую гибкость и упругость конструкции. Несмотря на изгиб, телефон сохранил свою работоспособность, т.е. внутренние схемы не пострадали.
Axon 20 5G имеет 6,92-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2460x1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Он оснащен процессором Snapdragon 765G, который работает от аккумулятора емкостью 4220 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки Quick Charge 4+ мощностью 30 Вт.
В телефоне имеются четыре камеры на задней стороне: основная камера на 64 Мп, сверхширокоугольная камера на 8 Мп, датчик глубины на 2 Мп и камера для макросъемки на 2 Мп. Селфи-камера под дисплеем имеет разрешение 32 Мп. В телефоне также есть сканер отпечатков пальцев и «динамик под экраном». Axon 20 5G недавно стал доступен глобально и продается по цене 449 долларов (33 200 руб.).
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