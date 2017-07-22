Компания Xiaomi выступила спонсором выпуска нового умного школьного стола и стула Noc Loc Smart Children Lift Table and Chair. Этот комплект для учебы наделен многими полезными функциями, благодаря которым он получил приставку «смарт». Модель стоит 535 долларов.
Нынешний комплект является уже второй версией. В целом, он напоминает первую модель, которая создавалась также в рамках краудфандингового проекта, и сейчас продается на Amazon. Новая модель отличается значительно возросшим объемом «полезностей», при этом цена новой «школьной парты» выросла в три раза.
Школьная парта Noc Loc Smart Children Lift Table оборудована электрическим механизмом для регулировки высоты и наклона в диапазоне 0-40°. Наиболее подходящее положение для письма принято равным с наклоном от 0 до 15°, для чтения - от 15 до 30°, для рисования и других работ - 30-40°.
Аналогичным образом регулируется высота умного стула. Она может меняться в диапазоне 52,5-78,5 см, что соответствует росту от 106 до 168 см. При таких ограничениях стол и стул Noc Loc Smart подойдет детям на всем протяжении учебы - от детского сада до окончания средней школы. «Парта» доступна в розовом и синем цветах с учетом пола ребенка.
Регулировка обладает функцией памяти и обратного вызова. Можно не только регулировать высоту, но и запомнить состояние и быстро вернуться к нему после других регулировок. Предусмотрено также интеллектуальное управление с помощью мобильного приложения MIJIA и/или голоса.
Для управления может использоваться сенсорная панель. Сам стол оснащен двумя двигателями, которые обеспечивают перемещение вверх/вниз и влево/вправо. Все перемещения синхронизированы, чтобы каждая сторона поднималась и опускалась синхронно с противоположной. Во время подъема почти не ощущаются вибрации.
На прохождение расстояния от самой низкой до самой высокой точки регулировки требуется всего 11,5 секунды. Если перемещению что-то мешает, то движение приостанавливается, чтобы обеспечить безопасность.
Столешница изготовлена из многослойных деревянных панелей толщиной 18 мм. Сохранена оригинальная текстура клена, использованы влагопоглощающие, дышащие, экологически чистые и прочные материалы.
Сиденье стула разработано с учетом эргономики и поддерживает регулировку по высоте. Предусмотрены три вертикальных положения для сидения - под углом 90°, в форме седла и «двойная спинка», позволяющая сидеть и не уставать в течение длительного времени.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор игровой клавиатуры Razer Cynosa V2. Попавшая в нашу тестовую лабораторию Razer Cynosa V2 относится к типу мембранных игровых клавиатур. Она стала обновлением выпущенной пару лет назад Razer Cynosa, отличаясь от неё намного более широкими возможностями и наличием отдельного блока мультимедийных клавиш. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer Cynosa V2: игровая клавиатура с эффектной подсветкой".