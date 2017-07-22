РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Xiaomi выступила спонсором выпуска умной школьной парты Noc Loc

25 декабря 2020, 14:12




Компания Xiaomi выступила спонсором выпуска нового умного школьного стола и стула Noc Loc Smart Children Lift Table and Chair. Этот комплект для учебы наделен многими полезными функциями, благодаря которым он получил приставку «смарт». Модель стоит 535 долларов.

Нынешний комплект является уже второй версией. В целом, он напоминает первую модель, которая создавалась также в рамках краудфандингового проекта, и сейчас продается на Amazon. Новая модель отличается значительно возросшим объемом «полезностей», при этом цена новой «школьной парты» выросла в три раза.

Xiaomi выступила спонсором выпуска умного школьного стола Noc Loc


Школьная парта Noc Loc Smart Children Lift Table оборудована электрическим механизмом для регулировки высоты и наклона в диапазоне 0-40°. Наиболее подходящее положение для письма принято равным с наклоном от 0 до 15°, для чтения - от 15 до 30°, для рисования и других работ - 30-40°.

Аналогичным образом регулируется высота умного стула. Она может меняться в диапазоне 52,5-78,5 см, что соответствует росту от 106 до 168 см. При таких ограничениях стол и стул Noc Loc Smart подойдет детям на всем протяжении учебы - от детского сада до окончания средней школы. «Парта» доступна в розовом и синем цветах с учетом пола ребенка.

Регулировка обладает функцией памяти и обратного вызова. Можно не только регулировать высоту, но и запомнить состояние и быстро вернуться к нему после других регулировок. Предусмотрено также интеллектуальное управление с помощью мобильного приложения MIJIA и/или голоса.

Xiaomi выступила спонсором выпуска умного школьного стола Noc Loc


Для управления может использоваться сенсорная панель. Сам стол оснащен двумя двигателями, которые обеспечивают перемещение вверх/вниз и влево/вправо. Все перемещения синхронизированы, чтобы каждая сторона поднималась и опускалась синхронно с противоположной. Во время подъема почти не ощущаются вибрации.

На прохождение расстояния от самой низкой до самой высокой точки регулировки требуется всего 11,5 секунды. Если перемещению что-то мешает, то движение приостанавливается, чтобы обеспечить безопасность.

Столешница изготовлена из многослойных деревянных панелей толщиной 18 мм. Сохранена оригинальная текстура клена, использованы влагопоглощающие, дышащие, экологически чистые и прочные материалы.

Сиденье стула разработано с учетом эргономики и поддерживает регулировку по высоте. Предусмотрены три вертикальных положения для сидения - под углом 90°, в форме седла и «двойная спинка», позволяющая сидеть и не уставать в течение длительного времени.

Xiaomi выступила спонсором выпуска умного школьного стола Noc Loc




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор игровой клавиатуры Razer Cynosa V2. Попавшая в нашу тестовую лабораторию Razer Cynosa V2 относится к типу мембранных игровых клавиатур. Она стала обновлением выпущенной пару лет назад Razer Cynosa, отличаясь от неё намного более широкими возможностями и наличием отдельного блока мультимедийных клавиш. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer Cynosa V2: игровая клавиатура с эффектной подсветкой".


Читайте также:

  • Умные очки Apple Glass будут иметь индивидуальную настройку
  • Илон Маск чуть не продал за бесценок акции Tesla
  • Китайский дрон DJI спас тонущую женщину в Калифорнии
  • Покупатели в США могут покупать и использовать дроны DJI без ограничений
  • Беспроводная клавиатура Rapoo Ralemo Pre 5 имеет тканевое покрытие

    • следующая новость
    Какой Samsung Galaxy S21 будет лучше: на Exynos 2100 или на Snapdragon 888?

    предыдущая новость
    Испытан на прочность смартфон ZTE Axon 20 5G с подэкранной селфи-камерой

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Подлинная пожизненная активация Windows 10 и Office: сделайте себе отличный подарок Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Новогодние подарки 2020/2021 Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка
    Подлинная пожизненная активация Windows 10 Pro всего за 864 рубля Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучшая материнская плата Новогодние подарки 2020/2021 Лучший компьютерный корпус
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    25 декабря, 2020

    Какой Samsung Galaxy S21 будет лучше: на Exynos 2100 или на Snapdragon 888?

    Xiaomi выступила спонсором выпуска умной школьной парты Noc Loc

    Испытан на прочность смартфон ZTE Axon 20 5G с подэкранной селфи-камерой

    Флагман OPPO Reno5 Pro+ открыл дорогу премиальному 50 Мп сенсору Sony IMX766

    24 декабря, 2020

    Разработан интересный портативный игровой компьютер GPD Win 3

    Samsung отказалась от размещения платного контента в Galaxy Store в ряде стран

    В штате Нью-Йорк запретили применять технологии распознавания лиц в школах

    Середнячок Intel Tiger Lake-H35 оказался быстрее флагманского AMD Ryzen 9 5900HX

    Новый AMD Cezanne обошел Renoir в одноядерных и многоядерных тестах GeekBench 5

    Vivo V20 перешел на чипсет Snapdragon 730G

    23 декабря, 2020

    Apple запустила программу независимой оценки системы защиты iPhone

    Флагман Xiaomi Mi 11 на SD888 будет оснащен памятью LPDDR5

    Samsung создала искусственного ИИ-консультанта NEON для Shinhan Bank

    Умные очки Apple Glass будут иметь индивидуальную настройку

    Продавец курочек KFC выпустил «настоящую» игровую приставку KFConsole

    VR-поддержка в Microsoft Flight Simulator доступна бесплатно

    Илон Маск чуть не продал за бесценок акции Tesla

    Honor V40 оснастят самым быстрым дисплеем для смартфонов в мире

    22 декабря, 2020

    Анонс Hisense A7 5G: первый в мире смартфон с дисплеем E-ink и поддержкой 5G

    Apple заключила контракт с TSMC на аренду мощностей для выпуска 3-нм чипов

    ССЫЛКИ