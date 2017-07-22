С приближением даты анонса будущего флагмана Samsung - смартфона Galaxy S21, поклонники Samsung все сильнее задумываются, почему Samsung выбрала «странное» компромиссное решение: по-разному оснащать смартфон, устанавливая разные чипсеты? Известно, что Samsung разделила рынки для продаж своего флагмана. В некоторые страны, в частности, в США, Galaxy S21 будет поставляться с процессором Qualcomm Snapdragon 888. В других местах, например, в Европе, Samsung установит процессор Samsung Exynos 2100.
В большинстве случаев в прошлом вариант телефонов Samsung на базе процессоров Snapdragon обеспечивал более высокую производительность по сравнению с Exynos. Но что будет с выходом Galaxy S21?
Со слов Qualcomm, недавно анонсированный флагманский процессор Snapdragon 888 обеспечивает значительный прирост производительности по сравнению со своим предшественником - Snapdragon 865. Производитель оценивает прирост на уровне до 25% на вычислительных операциях и до 35% на графике.
Сейчас для сравнения можно использовать данные тестирования Galaxy S21 Ultra на базе Exynos 2100, которые недавно появились в Geekbench.
Результаты теста Galaxy S21 Ultra на базе Exynos 2100. Источник: Geekbench
Результаты тестирования на одноядерных нагрузках дали результат 1089 баллов. При сравнении с другими доступными результатами, имеющимися в базе, видно, что Snapdragon 888 имеет осязаемое преимущество.
В то же время результат Exynos 2100 на многоядерных операциях получился равным 3963 балла. Это выше Snapdragon 888, который «заработал» 3794 балла.
По другим неофициальным тестам, лучший результат на одноядерных операциях также относится к Snapdragon 888. Однако результаты для многоядерных прогонов неоднозначны.
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