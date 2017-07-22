Программа повышенной безопасности Facebook Protect будет доступна с 2021 года не только политическим деятелям и кандидатам на эти должности, а также ряду других категорий граждан. Об изменениях недавно сообщил Натаниэль Глейхер, глава службы кибербезопасности Facebook.
В частности, Глейхер сказал, что программа Facebook Protect будет расширена на пользователей других типов. Начиная с 2021 года, в число «уязвимых пользователей» попадут такие категории, как «знаменитости», «журналисты», а также близкие к ним люди, которые «живут в странах, где ведется подготовка к важным выборам».
Помимо этого, сообщил Глейхер, Facebook планирует развернуть поддержку для так называемых «токенов безопасности» на мобильных платформах.
Опция Facebook Protect представляет пользователям средства повышенной безопасности для контроля над своими учетными записями в системе Facebook. Она может быть интересна тем пользователям, которые могут подвергаться повышенным рискам.
Опция предусматривает подключение специальных механизмов защиты, способных выявлять признаки повышенного внимания к учетной записи со стороны посторонних лиц, а также регистрировать попытки взлома и несанкционированного входа в подконтрольные учетные записи.
Facebook также собирается внедрить систему мобильной поддержки для токенов безопасности. Эта опция будет полезна тем, кто получает доступ к платформе социальных сетей в основном с помощью мобильных устройств. Facebook предоставит им ключи безопасности, которые помогут лучше защититься. Эта опция может быть интересна, например, публичным людям.
Платформа Facebook Protect для защиты социальных сетей была разработана после выборов в США в 2016 году. Отмечается, что Protect - это добровольная программа, для участия в которой пользователи должны предварительно зарегистрироваться.
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