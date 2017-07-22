Компания Huawei Technologies подписала рамочное соглашение с китайским автопроизводителем Chery Automobile о совместной разработке интеллектуальных решений для автомобилей.
В рамках партнерской программы планируется начать совместные работы над разработкой различных решений для умных автомобилей, включая создание технологий для расширения возможностей водителя и пассажиров, создания вычислительных платформ для автомобиля, реализации новых систем автономного вождения, создания платформ интеллектуального управления энергопотреблением, интеллектуальных систем передачи данных.
Планируется разработать новые интеллектуальные сиденья для водителя, системы IoV и V2X на базе 5G, вычислительные платформы для автомобиля с использованием облачных вычислений и технологий анализа больших данных.
Компании планируют изучить сценарии инновационного применения на базе 5G технологии V2X c целью совершенствования и развития беспилотных транспортных средств, с использованием облачных вычислений и технологий анализа больших данных.
Компания Chery была основана в 1997 году и начала свою деятельность с приобретения оборудования европейского завода Ford за 25 млн долларов. Производство автомобилей началось в 1999 году после приобретения лицензии на шасси Toledo компании Seat. С августа 2006 года компания осуществляет сборку своих автомобилей в Индонезии, с октября 2006 года в Украине. С марта 2019 года планировалось начать сборку автомобилей Chery в Калининграде. В настоящее время она является крупнейшим производителем автомобилей под собственной маркой и экспортером автомобилей в Китае.
В состав Chery Automobile входят 6 автомобильных заводов и 11 сборочных производств по всему миру. Компания создала лабораторию для проведения собственных НИОКР и тестирования совместно с американской компанией MTS Systems - мировым лидером в тестировании автомобилей. Продукты и исследования MTS Systems используются такими компаниями, как Mercedes-Benz, General Motors, Ford, Volkswagen, Boeing и Airbus.
Источники сообщили, что Huawei также продолжает сотрудничество с китайским автопроизводителем Changan Automobile и производителем аккумуляторов Contemporary Amperex Technology. Возможно, рассматривает вопрос о создании собственного бренда для флагманских умных автомобилей.
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