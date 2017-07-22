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Американские законодатели хотят ужесточить наказание SMIC

25 декабря 2020, 22:11




На прошлой неделе китайская компания SMIC, крупнейший производитель полупроводников с территории материкового Китая, оказалась в новом санкционном списке Министерства торговли США. Это означает, что SMIC не сможет получать запчасти по ранее использовавшейся цепочке поставок из США без получения лицензии.

Прежде всего это сильно ударило по другому участнику санкционного списка - компании Huawei, которая собиралась разместить производство своих процессоров в этой компании после получения отказа со стороны TSMC. Хотя при таком решении Huawei теряет темп в развитии уже достигнутых технологий, Huawei все равно получает доступ к передовым технологиям. К настоящему времени компания SMIC уже успела освоить технологии массового производства на уровне 14 нм техпроцесса. Это давало бы Huawei большие шансы быстро восстановить утерянные позиции через 2-3 года, пока SMIC будет переходить на новые уровни техпроцесса.

Американские законодатели хотят ужесточить наказание SMIC


Однако, похоже, США могут усилить свое давление. Как стало известно, два американских законодателя уже выступили с заявлением, в котором объявили, что новые правила, введенные против SMIC, необходимо ужесточить еще больше, чтобы не дать SMIC получить доступ к передовым технологиям. Как сообщает Reuters, в своем письме сенатор США Марко Рубио и конгрессмен Майкл МакКол написали, что необходимо ужесточить санкции против SMIC, чтобы закрыть «опасные лазейки», которые позволили бы... «поддержать заявленную (Коммунистической партией Китая) цель - военное превосходство».

Законодатели обеспокоены тем, что текущие ограничения, наложенные на SMIC в США, относятся только к технологии, необходимой для производства чипов с узлом 10 нм и менее. Это означает, что SMIC по-прежнему может производить некоторые совершенные механизмы на уже достигнутом уровне и развивать свои технологии далее.

Со своей стороны, в SMIC заявили, что наложенный запрет способен оказать очень негативное влияние на проводимые НИОКР, поскольку в компании планируется развивать производственные мощности с использованием 10-нм техпроцесса и более совершенных узлов.

В то же врем, как отмечают некоторые эксперты, для создания передовых чипов на 7 нм и более продвинутых техпроцессах SMIC крайне необходимо сейчас приобретение машины для фотолитографии в глубоком ультрафиолете (EUV). Это оборудование считается одним из вариантов фотолитографии следующего поколения, где применяется свет экстремального ультрафиолетового диапазона с длиной волны около 13,5 нм. Благодаря этому уникальному и дорогому оборудованию, можно вытравливать линии на пластинах, где затем формируются структуры для транзисторов.

Разработчиком таких EUV-машин сейчас выступает голландская компания ASML - ведущий поставщик литографических машин в мире. Это создает прецедент - вероятность того, что ASML не захочет участвовать в торговой войне между США и Китая. В то же время, если SMIC сможет производить чипы с использованием большего количества передовых технологических узлов, то это может привести к серьезным изменениям на мировом рынке чипов.



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