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Появилась дорожная карта настольных процессоров Intel серии Rocket Lake-S

26 декабря 2020, 14:50




Массовое производство новой серии процессоров Intel Rocket Lake-S 11-го поколения для настольных ПК начнется в январе. Об этом сообщил @OneRaichu. Похоже, слухи получили свое подтверждение.

Речь идет о том, что в сети появилась дорожная карта Intel с планами выпуска настольных моделей процессоров Rocket Lake-S. Ее разместили на сайте Videocardz, где обычно размещается только та информация, которая имеет под собой веские основания или получила одобрение со стороны профессионального сообщества. Официальная дорожная карта пока еще не объявлена.

Появилась дорожная карта выпуска настольных процессоров Intel серии Rocket Lake-S


Если восстановить хронологию, то Intel запустила в производство инженерных сэмплы будущих настольных процессоров еще в июне. В августе появились сэмплы с устраненными недочетами. В конце ноября Intel приступила к выпуску квалификационных образцов, данных которых сейчас «гуляют» по всему интернету. Эти образцы отправляются партнерам для аттестации и проверки на совместимость с оборудованием.

Исходя из этих данных и с учетом традиционных сроков на прохождение этапов подготовки, предшествующих началу массового выпуска изделий, дата готовности к запуску в массовое производство (RTS, Ready To Ship) должна наступить приблизительно с 12-й по 21-ю неделю 2021 года.

Но это - прогнозы. Похоже, Intel намерена отгрузить на продажу первые партии своих изделий как можно раньше, насколько это возможно. Сроки смещения дат указывает на диаграмме стрелка.

Появилась дорожная карта выпуска настольных процессоров Intel серии Rocket Lake-S

Часть дорожной карты по выпуску процессоров Intel Rocket Lake 2021, Источник: @OneRaichu


Появилась дорожная карта выпуска настольных процессоров Intel серии Rocket Lake-S

Полная дорожная карта по выпуску процессоров Intel Rocket Lake в 2021-2022 гг., Источник: @OneRaichu


Появилась дорожная карта выпуска настольных процессоров Intel серии Rocket Lake-S




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