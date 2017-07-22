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Xiaomi выпустит в 2021 году три модели раскладных смартфонов

26 декабря 2020, 17:20




Xiaomi выпустит в 2021 году три модели раскладных смартфонов, различных по дизайну. Такое активное предложение новых моделей способно серьезно изменить расстановку сил на рынке, где в 2020 году доминирующую роль играла Samsung, а Motorola только составляла ей небольшую конкуренцию.

Как сообщает Роб Янг из Display Search, Xiaomi готовит к выпуску в 2021 году три складных модели, причем каждая из них будет отличаться индивидуальным форм-фактором. Модель Huawei Mate X будет представлять собой устройство, складывающееся наружу. Вторая модель будет складываться внутрь, аналогично Samsung Galaxy Z Fold. Третья модель будет выглядеть как «раскладушка», напоминая Motorola Razr.

Xiaomi выпустит в 2021 году три различные раскладные модели смартфонов




Такая высокая активность, похоже, объясняется тем, что, по мнению многих экспертов, рынок складных телефонов в ближайшие годы ожидает всплеск интереса. На него собирается выйти даже компания Apple.

Помимо Apple, конкуренцию Samsung и Motorola собираются составить китайские технологические гиганты OPPO и Xiaomi. Они собираются попытать счастья в создании собственных моделей складных смартфонов и даже уже получили несколько патентов на конструкции для аппаратов такого типа. По ним рынок уже сумел разглядеть, что каждый игрок рынка выбрал для себя индивидуальный подход.

Недавно Xiaomi подала еще один патент на складной смартфон. Хотя по мнению многих экспертов, в новом предложении нет ничего революционного в отличие от предыдущей заявки, где была запатентована конструкция складного телефона, у новой модели появилась новая уникальная особенность - выдвижная селфи-камера взамен размещения селфи-камеры в выемке на экране.

Xiaomi выпустит в 2021 году три различные раскладные модели смартфонов


Согласно патенту, складной смартфон имеет небольшой экран, аналогичный тому, который использовался для Galaxy Fold первого поколения. На задней панели устройства располагаются три камеры в верхнем левом углу. Дополнительной информации о конфигурации этих камер пока нет. Среди других особенностей - наличие порта USB-C, установка микрофонов сверху и снизу, наличие кнопки регулировки громкости и кнопки включения/выключения.

Патент на новый дизайн селфи-камеры был подан в Гаагскую международную систему дизайна еще в сентябре этого года; публикация состоялась 20 ноября.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

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