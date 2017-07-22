Около недели назад THG.ru уже сообщал thg.ru/technews/20201214_143456.html, что китайская компания OPPO ведет разработка собственной модели складного телефона и привлекла к совместному участию японскую дизайнерскую студию Nendo.
Там же был показан эскизный проект будущего складного смартфона, который обнародовал Oppo. Отмечалось, что это не просто «телефон-слайдер», а аппарат, где будет реализована новая для рынка концепции складного трехкомпонентного телефона.
Теперь эта информация получила продолжение. Издание LetsGoDigital обнаружило документы, согласно которым Oppo работает еще и над дизайнерской версией смартфона с раздвигаемым экраном. К сотрудничеству над этой версией привлечен известный американский модельер и кинорежиссер Том Форд.
Том Форд начинал свою деятельность в мире моды со стажировки в пресс-службе модного дома Chloé в Париже. Широкую известность ему принесла работа в доме моды Gucci в Милане.
Том Форд
В 1999 году Gucci приобрел дом Yves Saint Laurent (YSL). После этого Том стал креативным директором YSL. Хотя Сен-Лоран не скрывал своего недовольства проектами Форда, но за время работы в YSL Форд выиграл многочисленные награды Совета дизайнеров Америки и помог модному дому вернуть былую популярность. Именно Том Форд создал костюм Даниэлу Крейгу для роли Джеймса Бонда.
Даниэл Крейг в костюме от Тома Форда
Но вернемся к Oppo. Будущий смартфон Oppo можно раздвигать по вертикали. В то же время устройство Oppo, похоже, пока находится на стадии завершения разработки.
Можно предположить, что создаваемая дизайнерская модель, похоже, предназначена для леди. Это предположение можно сделать по креплению шнурка. Именно такой способ ношения смартфонов пользуется особой популярностью среди женщин в Азии. Зато выдвигающийся дисплей у такой модели «для леди», похоже, имеет весьма футуристический вид.
На задней панели смартфона находится тройная камера со скрытой вспышкой. Имеется металлическая рамка. Дизайн выполнен «под дерево» с тканевыми и кожаными вставками.
На задней панели может находиться еще дополнительный дисплей, который открывается при раздвижении конструкции. Эта камера может применяться для съемки селфи, поскольку у модели, похоже, нет другой фронтальной камеры.
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