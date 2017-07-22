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MediaTek обошла Qualcomm в 3 кв. 2020 года по объему мировых продаж чипов для смартфонов

27 декабря 2020, 13:41




Согласно полученным результатам оценки мирового рынка продаж чипов для смартфонов, предоставленным исследовательской компанией Counterpoint Research, тайваньская компания MediaTek обошла своего главного конкурента - американскую компанию Qualcomm. По результатам 3 кв. 2020 года MediaTek объявлена крупнейшим в мире поставщиком чипов для смартфонов.

Необходимо отметить, что сама MediaTek не производит чипов. Эта компания занимается только разработкой и продажами полупроводниковой продукции. В настоящее время в ее продуктовой линейке представлены модели, выпускаемые по различным техпроцессам, начиная от 28 нм и до 10 нм. Главным производителем ее чипов выступает тайваньская компания TSMC.

MediaTek обошла Qualcomm в 3 кв. 2020 года по объему мировых продаж чипов для смартфонов


Главная отличительная особенность процессоров MediaTek по сравнению с аналогичными моделями Qualcomm - это более низкая цена. В условиях, когда продажи смартфонов снова вернулись к восходящему тренду, доля рынка MediaTek серьезно выросла благодаря мировому росту спроса на устройства с относительно более низкой ценой. Прежде всего это касается таких стран, как Индия и Китай.

Доля рынка MediaTek в 3 кв. 2020 года составила 31%, в годовом исчислении рост составил 5%. В то же время рыночная доля Qualcomm сократилась с 31% в 3 кв. 2019 года до 29% в 2020 году.

MediaTek обошла Qualcomm в 3 кв. 2020 года по объему мировых продаж чипов для смартфонов


«Значительный рост доли рынка MediaTek в третьем квартале 2020 года произошел по трем причинам: высокие продажи в ценовом сегменте смартфонов среднего уровня (100-250 долларов) и большой спрос на смартфоны в развивающихся странах, таких как LATAM и MEA; запрет на продажу смартфонов Huawei на рынке США; выбор процессоров этой компании ведущими OEM-производителями, такими как Samsung, Xiaomi и Honor», - отметил Дейл Гай, директор по исследованиям Counterpoint Research.

В то же время растущее внедрение чипсетов 5G имело стимулирующее влияние на рост продаж у Qualcomm. В 3 кв. 2020 года она стала крупнейшим поставщиком чипсетов с поддержкой 5G. В настоящее время Qualcomm лидирует на рынке чипсетов 5G с долей 39%. Ожидается, что благодаря нарастающей доле продаж смартфонов с поддержкой 5G, Qualcomm сумеет вернуть себе первенство в объеме мировых поставок чипсетов для смартфонов уже в 4 кв. 2020 года.

В отчете Counterpoint упоминается, что из всех смартфонов, проданных в 3 кв. 2020 года, только 17% были оснащены поддержкой 5G. Ожидается, что в 4 кв. доля смартфонов с поддержкой 5G составит уже около одной трети.

MediaTek обошла Qualcomm в 3 кв. 2020 года по объему мировых продаж чипов для смартфонов


В то же время MediaTek старается не отставать от Qualcomm на рынке продаж смартфонов с поддержкой 5G. В настоящее время компания выпускает линейку чипсетов Dimensity с поддержкой 5G. Эта серия, вероятно, будет доминировать в ближайшем будущем на рынке бюджетных смартфонов 5G, в то время как Qualcomm будет лидером на рынке смартфонов верхнего среднего и флагманского уровня.



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