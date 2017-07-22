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Lian Li выпустил кабели RGB-подсветки Strimer Plus второго поколения

27 декабря 2020, 21:38




Тайваньский производитель компьютерных корпусов и аксессуаров Lian Li анонсировал выпуск кабелей RGB-подсветки второго поколения для блоков питания. Модель получила название RGB Strimer Plus PSU Cable. Новые кабели отличаются фантастическими режимами подсветки. Они выстроены на базе 162 светодиодов и предоставляют 18 режимов. Поддерживаются видеокарты NVIDIA RTX 3080 и RTX 3090.

В крупнейшем американском интернет-магазине компьютерной техники Newegg уже появилась 8-пиновая тройная модель RGB Strimer Plus PSU Cable по цене 59,99 долларов (4 500 руб.).

Lian Li выпустил кабели RGB-подсветки второго поколения RGB Strimer Plus


Тройная модель 8-пиновая модель кабеля подсветки RGB Strimer Plus PSU

Новые RGB-кабели компании Lian Li представляют собой светодиодные ленты с силиконовым покрытием, которые размещаются поверх плетеного кабеля питания. Конструкция уже хорошо зарекомендовала себя на модели первого поколения. По мнению рынка, они обеспечивают очень высокое качество подсветки и гарантируют яркое, «фантастическое» свечение светодиодов практически в любом корпусе настольного ПК.

Длина секции имеет длину 300 мм. Этой длины достаточно, чтобы проложить кабель и закрепить его за изгибы материнской платы, создав тем самым качественную подсветку. Необходимый аксессуар для высококачественного моддинга, как считают эксперты.

Lian Li выпустил кабели RGB-подсветки второго поколения RGB Strimer Plus


Отмечается, что силиконовый рассеиватель очень эффектно умеет пропускать свет. RGB-подсветка компьютерного корпуса изнутри получается плавной и равномерно распределенной. Установка «фантастических» RGB-лент не требует значительных усилий.

Кабели RGB Stimer Plus нового поколения поставляются вместе с контроллером, который подключается через 3-контактный разъем 5V ARGB на материнской плате.

Lian Li выпустил кабели RGB-подсветки второго поколения RGB Strimer Plus


Кабели RGB Strimer Plus предоставляют в общей сложности 18 режимов подсветки. Первые одиннадцать режимов дают различные варианты цветовых переходов, каждая последовательность может содержать до 77 переходов. Режимы 12-18 предлагают монохромные варианты подсветки.



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