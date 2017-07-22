Онлайн-сервис Steam, разработанный компанией Valve и занимающийся цифровым распространением компьютерных игр и программ, опубликовал список Best of 2020 Game Awards. В нем отмечены самые продаваемые и самые популярные игры 2020 года.
Награды включают шесть категорий: Top Sellers («Лидеры продаж»), Top New Releases («Лучшие новинки»), Top Selling VR Games («Лучшие VR-игры»), Top Early Access Graduates («Лучшие игры раннего доступа»), Most Played Games («Самые популярные игры») и Top Controller Games («Лучшие игры с поддержкой контроллера»).
Для каждой категории отбирается по 100 игр. Первая дюжина (с 1-го по 12-е) получают статус «платиновые», вторая дюжина (с 13-го по 24-е) - «золотые», третья дюжина (с 25-го по 40-е) - «серебряные» и остальные (с 41-го по 100-е места) - «бронзовые». Внутри каждой из подкатегорий порядок в списке не имеет значения.
Согласно результатам Best of 2020 Game Awards, статус «платиновые» в категории Top Sellers («Лидеры продаж»), получили игры:
Grand Theft Auto V
Fall Guys: Ultimate Knockout
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
Cyberpunk 2077
Red Dead Redemption 2
DOOM Eternal
Monster Hunter: World
Dota 2
Among Us
Destiny 2
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS
Counter-Strike: Global Offensive
В категории Top Selling VR Games («Лучшие VR-игры») звание «платиновые получили следующие игры:
Arizona Sunshine
Pistol Whip
Pavlov VR
VR Kanojo
The Walking Dead: Saints & Sinners
Blade and Sorcery
The Elder Scrolls V: Skyrim VR
Half-Life: Alyx
SUPERHOT VR
Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades
Beat Sabre
BONEWORKS
В категории Most Played Games («Самые популярные игры»), к числу которых были отнесены игры, которые достигли наивысшего пикового количества одновременных игроков в течение 2020 года (более 200 000 одновременных игроков), названы:
Grand Theft Auto V
Monster Hunter: World
Counter-Strike: Global Offensive
Cyberpunk 2077
Mount & Blade II: Bannerlord
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS
Dota 2
Among Us
Life is Strange 2
Terraria
Destiny 2
Сервис Steam известен еще и тем, что он выполняет роль средства технической защиты авторских прав, платформы для многопользовательских игр и потокового вещания, а также социальной сети для игроков.
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