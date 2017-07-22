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Steam назвал лучшие игры 2020 года

28 декабря 2020, 09:55




Онлайн-сервис Steam, разработанный компанией Valve и занимающийся цифровым распространением компьютерных игр и программ, опубликовал список Best of 2020 Game Awards. В нем отмечены самые продаваемые и самые популярные игры 2020 года.

Награды включают шесть категорий: Top Sellers («Лидеры продаж»), Top New Releases («Лучшие новинки»), Top Selling VR Games («Лучшие VR-игры»), Top Early Access Graduates («Лучшие игры раннего доступа»), Most Played Games («Самые популярные игры») и Top Controller Games («Лучшие игры с поддержкой контроллера»).

Steam объявила лучшие игры 2020 года Best of 2020 Game Awards


Для каждой категории отбирается по 100 игр. Первая дюжина (с 1-го по 12-е) получают статус «платиновые», вторая дюжина (с 13-го по 24-е) - «золотые», третья дюжина (с 25-го по 40-е) - «серебряные» и остальные (с 41-го по 100-е места) - «бронзовые». Внутри каждой из подкатегорий порядок в списке не имеет значения.

Согласно результатам Best of 2020 Game Awards, статус «платиновые» в категории Top Sellers («Лидеры продаж»), получили игры:

  • Grand Theft Auto V
  • Fall Guys: Ultimate Knockout
  • Tom Clancy's Rainbow Six Siege
  • Cyberpunk 2077
  • Red Dead Redemption 2
  • DOOM Eternal
  • Monster Hunter: World
  • Dota 2
  • Among Us
  • Destiny 2
  • PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS
  • Counter-Strike: Global Offensive


Steam объявила лучшие игры 2020 года Best of 2020 Game Awards


В категории Top Selling VR Games («Лучшие VR-игры») звание «платиновые получили следующие игры:

  • Arizona Sunshine
  • Pistol Whip
  • Pavlov VR
  • VR Kanojo
  • The Walking Dead: Saints & Sinners
  • Blade and Sorcery
  • The Elder Scrolls V: Skyrim VR
  • Half-Life: Alyx
  • SUPERHOT VR
  • Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades
  • Beat Sabre
  • BONEWORKS


Steam объявила лучшие игры 2020 года Best of 2020 Game Awards


В категории Most Played Games («Самые популярные игры»), к числу которых были отнесены игры, которые достигли наивысшего пикового количества одновременных игроков в течение 2020 года (более 200 000 одновременных игроков), названы:

  • Grand Theft Auto V
  • Monster Hunter: World
  • Counter-Strike: Global Offensive
  • Cyberpunk 2077
  • Mount & Blade II: Bannerlord
  • PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS
  • Dota 2
  • Among Us
  • Life is Strange 2
  • Terraria
  • Destiny 2


Сервис Steam известен еще и тем, что он выполняет роль средства технической защиты авторских прав, платформы для многопользовательских игр и потокового вещания, а также социальной сети для игроков.

Steam объявила лучшие игры 2020 года Best of 2020 Game Awards


К сожалению, для российских геймеров Новый год несет неприятный сюрприз. Как сообщила компания Valve на российском сайте сервиса, «в связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации, начиная с января 2021 года, прямое пополнение кошелька Steam может быть недоступно в течение некоторого времени». Пользователи сервиса по-прежнему смогут осуществлять оплату с помощью банковских карт, Paypal, Yandex и Webmoney, но при использовании платёжных терминалов, QIWI Кошелёк, Сбербанк или мобильные платежи, сервис рекомендует «пополнить кошелёк Steam до 31 декабря 2020 года».

Неприятный новогодний сюрприз, как обещает Steam для России, продлится некоторое время, в течение которого планируется найти взаимоприемлемое для всех сторон решение. При этом команда Steam не уточнила, какие именно изменения в российском законодательстве стали причиной этого заявления.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

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