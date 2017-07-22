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Huawei готовит к выпуску ноутбук на базе Kirin по значительно более низкой цене

28 декабря 2020, 12:44




Согласно последним отчетам китайской Huawei, компания ведет работы над новой модели ноутбука на базе собственного ARM-процессора Huawei HiSilicon. Утечка информации пришла из неофициальных источников, однако сообщается достаточно много подробностей о будущем ноутбуке компании.

Устройство, по слухам, оснащено мощным чипсетом Kirin 990 вместе с 8 Гбайт оперативной памяти и SSD-накопителем на 512 Гбайт. Ноутбук имеет 14-дюймовый дисплей с разрешением 1080p. Внутри установлена Linux-подобная ОС Deepin OS 20, в ближайшем будущем возможен переход на HarmonyOS.

Эти характеристики указывают, что устройство должно отличаться отличными визуальными свойствами и высокой скоростью работы. Подтверждением многих габаритных характеристик ноутбука можно считать фотографии его упаковочной коробки.

Huawei готовит к выпуску ноутбук на базе Kirin по значительно более низкой цене


Ноутбук получит название Qingyun L410. По слухам, его цена будет намного ниже, чем у предшественника - ноутбука Huawei MateBook 14. Несмотря на большую схожесть этих моделей по характеристикам, они отличаются, в первую очередь, отказом от использования процессоров Intel Core. В зависимости от конфигурации, Huawei MateBook 14 стоит сейчас в московских магазинах от 50 000 до 65 000 руб.

Примечательно, что новый ноутбук Qingyun L410 будет поддерживать подключение к сетям 5G. Это не указывается напрямую, но наличие поддержки очевидно, поскольку устанавливаемый внутри чипсет имеет встроенный модем 5G.

Поддержка 5G может рассматриваться как важное достоинство нового устройства. Huawei считается одним из мировых лидеров в разработке технологий 5G, поэтому наличие этой поддержки служит укреплению репутации Huawei как первопроходца в области коммуникационных технологий следующего поколения.

По имеющимся данным, ноутбук Qingyun L410 сначала появится только на китайском рынке. Затем эксперты ожидают его выход на мировой рынок. Пока официальная позиция Huawei не раскрыта.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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