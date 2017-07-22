В начале первого квартала 2021 года будет выпущен 12,9-дюймовый планшет Apple iPad Pro с дисплеем на базе технологии mini-LED, сообщает издание DigiTimes.
Слухи о подобных планах Apple ходили давно. Известно, что Apple и ряд других технологических компаний, которые планируют применять новых технологию mini-LED, были заняты поиском ее поставщиков. Многие обращались к BOE с оценкой образцов, выполненных на новой дисплейной технологии.
В результате, как следует из публикации, Apple определилась с логистикой и диверсифицировала свою цепочку поставок сенсорных панелей. По имеющимся данным, BOE будет заниматься поставками OLED-панелей для смартфонов iPhone, тогда как тайваньская GIS будет отвечать за поставку сенсорных панелей для смартфонов iPhone и планшетов iPad Pro.
Уже есть сведения о заключенных инвестиционных контрактах GIS, подразумевающих увеличение производственных мощностей компании для выпуска интегрированных сенсорных модулей для планшетов и переоснащение автоматизированных производственных линий.
Отмечается, что GIS будет производить интегрированные сенсорные модули как для iPhone, так и для 12,9-дюймовых планшетов iPad Pro. В то же время известно, что эти планшеты будут оснащаться дисплейными панелями на базе mini-LED.
Известно, что mini-LED предоставляет значительные улучшения по сравнению с традиционной OLED-технологией. Это более высокая яркость, повышенная контрастность и энергоэффективность, значительно более продолжительное время до выгорания пикселей. Немаловажным является также конструкционная возможность, позволяющая сделать все изделие в сборе тоньше.
В результате теперь ясно, что новый iPad Pro будет отличаться от моделей с текущими дисплеями более насыщенным черным цветом, более высокой яркостью дисплея, более насыщенными цветами и улучшенной контрастностью.
Ранее ходили слухи, в частности от известного аналитика Минг-Чи Куо, что iPad Pro, использующий mini-LED панели, будет выпущен в «первой половине 2021 года». Теперь понятно, что дебют ожидается значительно раньше - в начале года.
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