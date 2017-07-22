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6,56-дюймовый Vivo X60 Pro будет оснащен премиальной оптикой Zeiss

28 декабря 2020, 14:57




Компания Vivo подтвердила, что завтра 29 декабря состоится анонс новой серии смартфонов X60 с оптикой Zeiss. Скрывать эту информацию уже не имеет смысла, потому что X60 Pro прошел сертификацию через TENAA под номером V2047A, и там были раскрыты полные характеристики новой телефона.

Главная новость, которую, впрочем, уже предсказывали ранее и THG.ru сообщал об этом: Vivo X60 Pro станет первым телефоном на базе нового 5-нм чипсета Samsung Exynos 1080 5G. Новый чипсет Samsung придет на смену Exynos 980 SoC. Новые модели Vivo X60 и X60 Pro являются преемниками прежних моделей - Vivo X30 и Vivo X30 Pro, выпуск которых был запущен в 2019 году. Внутри них устанавливался чипсет Exynos 980.

6,56-дюймовый Vivo X60 Pro с премиальной оптикой Zeiss будет анонсирован завтра


Новый чипсет Exynos 1080 выпускается по 5-нм технологии EUV FinFET. Его конфигурация охватывает 8-ядерный набор из производительного ядра Cortex A78 с тактовой частотой 2,84 ГГц трех вычислительных ядер Cortex A78 с тактовой частотой 2,6 ГГц и четырех энергоэффективных ядер Cortex A55 с тактовой частотой 2,0 ГГц. За поддержку графики отвечает графический модуль Mali-G78 MP10.

Оснащение памятью смартфона Vivo X60 Pro представлено в виде 8 или 12 Гбайт модулей класса LPDDR5 и основной памяти размером 128 или 256 Гбайт стандарта UFS 3.1.

Новый смартфон имеет 6,56-дюймовый AMOLED-дисплей (2376х1080 пикселей) Full HD+ с соотношением сторон 19,8:9. Частота обновления экрана составляет 120 Гц. Дисплей имеет скругленные края и поддерживает высокий динамический диапазон HDR10+ при отображении тонов.

Новая модель Vivo X60 Pro может похвастаться 5-осевой 48-мегапиксельной многоспектральной (VIS) PTZ-камерой с микроголовкой для улучшенной стабилизации. Она позволяет автоматизировано управлять панорамированием (Pan), наклоном (Tilt) и зумом (Zoom). Эту начинку реализует объектив ZEISS Vario-Tessar 1.48-3.4 / 16-125 ASPH.

Второй сенсор не менее интересен. Это - сверхширокоугольная 13-мегапиксельная камера с углом обзора 120° и поддержкой макросъемки на расстоянии до 2,5 см. В коллекцию добавлены также 13-мегапиксельная и дополнительная 8-мегапиксельная камеры, причем обе могут выступать и в роли телеобъектива, и в роли перископической камеры. Полноту набора завершает двойная светодиодная вспышка.

6,56-дюймовый Vivo X60 Pro с премиальной оптикой Zeiss будет анонсирован завтра


Аккумулятор нового смартфона имеет емкость 4200 мАч (типичный) / 4130 мАч (минимум) с быстрой зарядкой 33 Вт. Программная оснастка выстроена на базе Android 11 с OriginOS.э

Есть поддержка всех основных телеком-соединений, в том числе сетей 5G: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5 Dual Band) + ГЛОНАСС, USB Type-C.

По слухам, в список будущего анонса может попасть также модель vivo X60 Pro+, оснащенная флагманским процессором Snapdragon 888. Но это уже непроверенная информация. Детали можно будет узнать завтра.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

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