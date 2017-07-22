Компания Vivo подтвердила, что завтра 29 декабря состоится анонс новой серии смартфонов X60 с оптикой Zeiss. Скрывать эту информацию уже не имеет смысла, потому что X60 Pro прошел сертификацию через TENAA под номером V2047A, и там были раскрыты полные характеристики новой телефона.
Главная новость, которую, впрочем, уже предсказывали ранее и THG.ru сообщал об этом: Vivo X60 Pro станет первым телефоном на базе нового 5-нм чипсета Samsung Exynos 1080 5G. Новый чипсет Samsung придет на смену Exynos 980 SoC. Новые модели Vivo X60 и X60 Pro являются преемниками прежних моделей - Vivo X30 и Vivo X30 Pro, выпуск которых был запущен в 2019 году. Внутри них устанавливался чипсет Exynos 980.
Новый чипсет Exynos 1080 выпускается по 5-нм технологии EUV FinFET. Его конфигурация охватывает 8-ядерный набор из производительного ядра Cortex A78 с тактовой частотой 2,84 ГГц трех вычислительных ядер Cortex A78 с тактовой частотой 2,6 ГГц и четырех энергоэффективных ядер Cortex A55 с тактовой частотой 2,0 ГГц. За поддержку графики отвечает графический модуль Mali-G78 MP10.
Оснащение памятью смартфона Vivo X60 Pro представлено в виде 8 или 12 Гбайт модулей класса LPDDR5 и основной памяти размером 128 или 256 Гбайт стандарта UFS 3.1.
Новый смартфон имеет 6,56-дюймовый AMOLED-дисплей (2376х1080 пикселей) Full HD+ с соотношением сторон 19,8:9. Частота обновления экрана составляет 120 Гц. Дисплей имеет скругленные края и поддерживает высокий динамический диапазон HDR10+ при отображении тонов.
Новая модель Vivo X60 Pro может похвастаться 5-осевой 48-мегапиксельной многоспектральной (VIS) PTZ-камерой с микроголовкой для улучшенной стабилизации. Она позволяет автоматизировано управлять панорамированием (Pan), наклоном (Tilt) и зумом (Zoom). Эту начинку реализует объектив ZEISS Vario-Tessar 1.48-3.4 / 16-125 ASPH.
Второй сенсор не менее интересен. Это - сверхширокоугольная 13-мегапиксельная камера с углом обзора 120° и поддержкой макросъемки на расстоянии до 2,5 см. В коллекцию добавлены также 13-мегапиксельная и дополнительная 8-мегапиксельная камеры, причем обе могут выступать и в роли телеобъектива, и в роли перископической камеры. Полноту набора завершает двойная светодиодная вспышка.
Аккумулятор нового смартфона имеет емкость 4200 мАч (типичный) / 4130 мАч (минимум) с быстрой зарядкой 33 Вт. Программная оснастка выстроена на базе Android 11 с OriginOS.э
Есть поддержка всех основных телеком-соединений, в том числе сетей 5G: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5 Dual Band) + ГЛОНАСС, USB Type-C.
По слухам, в список будущего анонса может попасть также модель vivo X60 Pro+, оснащенная флагманским процессором Snapdragon 888. Но это уже непроверенная информация. Детали можно будет узнать завтра.
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