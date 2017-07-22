По слухам, Apple ведет разработку самоуправляемого автомобиля уже в течение нескольких лет. Этот проект носит название Project Titan. В настоящее время он затрагивает разработку комплексной программной системы умного автомобиля Smart Car, которая будет адаптирована под шасси одного из автобрендов, либо будет универсальным и будет позволять установку на любом шасси.
В настоящее время в сети наблюдается всплеск активности по этой теме. Они связаны прежде всего с обсуждением технологий развития аккумуляторов. Неизбежно это породило обсуждение вопросов вокруг выхода проекта на этап массового производства.
Как ожидалось еще недавно, проект Apple Car мог выйти на этап массового производства уже к концу 2024 года. Однако такая оценка сроков вызывала недоумение со стороны конкурентов, в частности со стороны Илона Маска, который, возможно, знает о ходе работ в Apple что-то больше. Совсем недавно THG.ru сообщал об этом.
В ответ на возникшую в сети полемику Минг-Чи Куо, аналитик Apple, заявил, что появившиеся слухи явно преувеличены. По его оценке, наиболее реалистичный график выхода на этап массового производства - это 2028 год или даже поздней. Он добавил, что рынок слишком оптимистично настроен в отношении темпов развития Apple Car.
В своем комментарии по вопросу о «причинах задержки запуска» Куо назвал следующие три аргумента: 1) неопределенность в сроках окончания разработки; 2) неуверенность в отношении выбора поставщика для будущего базового автомобиля, на базе которого планируется внедрять систему Smart Car, и его технических характеристик; 3) неуверенность в конкурентоспособности созданной системы Smart Car на рынке электромобилей.
Известно, что разработка в Apple автономного собственного электромобиля ведется с нуля с 2014 года. Apple старалась максимально продуктивно развивать проект, но добиться такого результата не удалось. В какой-то момент Apple решила сосредоточиться на разработке только программной части технологии.
Новый этап в развитии проекта связывают с возвратом в Apple Дуга Филда из Tesla. Это произошло пару лет назад. Он стал курировать проект в Apple и обновил команду. Похоже, сейчас компания делает серьезные шаги в данном направлении.
Отметим, что характерным отличие беспилотного автомобиля Apple от других аналогичных проектов является применение уникальной конструкции «моноэлементной» батареи. Такое конструкционное решение «освобождает место внутри аккумуляторной батареи за счет исключения из нее вспомогательных элементов и модулей, где хранятся различные элементы конструкции батареи». Такое решение обещает принести существенную выгоду в отношении дальности хода от одной зарядки.
Генеральный директор Tesla Илон Маск недавно отреагировал на слухи о такой конструкции Apple Car. Он заявил в Твиттере, что «моноэлементный» аккумулятор «электрохимически невозможен».
Со своей стороны Куо отметил, что у проекта Apple есть несколько сильных сторон, но они не всегда работают так, как ожидается. В качестве примера он назвал умную колонку Apple HomePod. Несмотря на усилия Apple по ее продвижению, пока это изделие не сумело завоевать серьезную долю на рынке интеллектуальных динамиков.
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