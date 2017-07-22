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В Microsoft Windows 10X появится новый режим Modern Standby

28 декабря 2020, 21:46




Уже не для кого не секрет, что Microsoft усиленно работает многие месяцы над подготовкой к выпуску новой версии операционной системы Windows. Она придет на смену Windows 10 и будет называться Windows 10X. Многие ждали, что выпуск новой версии ОС должен был состояться в этом 2020 году. Однако в Microsoft отложили анонс и внесли ряд существенных изменений в первоначальные планы.

Прежде всего о сроках. Согласно нынешним планам, обновленная Windows 10X будет официально выпущена во втором квартале 2021 года. Пока мало известно о ее новинках, но некоторые детали уже стали известны.

В новой Microsoft Windows 10X появится новый режим Modern Standby

В новой Microsoft Windows 10X появится новый режим Modern Standby


Одна из новых возможностей - новый режим Modern Standby, который появится в Windows 10X. С его помощью появятся две новые функции. Первая - это режим мгновенного включения устройства, без малейших задержек, сразу после открытия крышки ноутбука или по другой команде. Вторая новая функция - это энергоэффективная поддержка постоянного подключения к сервисам и устройствам, даже когда устройство переведено в спящий режим..

В настоящее время большинство настольных и мобильных устройств под управлением Windows требуют определенного времени для выхода из спящего режима. Всегда возникает некоторая задержка, от сверхкороткой, до сверх длинной. Теперь благодаря мгновенному включению в режиме Modern Standby, у пользователей появится возможность моментально возобновлять работу без малейшей задержки.

Вторая функция связана с постоянным подключением. Благодаря ей, приложения смогут работать без ограничений в фоновом режиме, даже после перехода устройства в спящий режим.

Эта функция будет полезна, например, для работы электронной почты. Почтовые сообщения можно будет принимать в фоновом режиме без задержек и обрабатывать своевременно без риска потери времени и упущения возможностей предоставления необходимой реакции, критичной по времени срабатывания. Считается, что большинство уже существующих приложений Магазина Windows будут совместимы с этим режимом.

Помимо режима Modern Standby, в будущей версии Windows 10X появятся ряд других улучшений, включая новый Проводник. Но полная информация о новинках появится поздней.

Необходимо напомнить историю работ над версией Windows 10X. Первоначально предполагалось, что ее разработка будет связана с появлением мобильных устройств нового типа. Они будут складными и будут оснащены сразу двумя дисплеями.

Однако, похоже, у компании возникли трудности с разработкой аппаратуры. Другой вариант - в Microsoft посчитали, что поторопились с выводом устройств с новым форм-фактором. Сейчас рынок ожидает выхода складных мобильных телефонов. Должно пройти определенное время, пока рынок привыкнет к новому типу устройств. Позднее можно будет предложить новые ноутбуки с двумя экранами.

В результате нынешняя разработка новой ОС будет ориентирована якобы только на работу с одноэкранными устройствами.



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