Уже не для кого не секрет, что Microsoft усиленно работает многие месяцы над подготовкой к выпуску новой версии операционной системы Windows. Она придет на смену Windows 10 и будет называться Windows 10X. Многие ждали, что выпуск новой версии ОС должен был состояться в этом 2020 году. Однако в Microsoft отложили анонс и внесли ряд существенных изменений в первоначальные планы.
Прежде всего о сроках. Согласно нынешним планам, обновленная Windows 10X будет официально выпущена во втором квартале 2021 года. Пока мало известно о ее новинках, но некоторые детали уже стали известны.
Одна из новых возможностей - новый режим Modern Standby, который появится в Windows 10X. С его помощью появятся две новые функции. Первая - это режим мгновенного включения устройства, без малейших задержек, сразу после открытия крышки ноутбука или по другой команде. Вторая новая функция - это энергоэффективная поддержка постоянного подключения к сервисам и устройствам, даже когда устройство переведено в спящий режим..
В настоящее время большинство настольных и мобильных устройств под управлением Windows требуют определенного времени для выхода из спящего режима. Всегда возникает некоторая задержка, от сверхкороткой, до сверх длинной. Теперь благодаря мгновенному включению в режиме Modern Standby, у пользователей появится возможность моментально возобновлять работу без малейшей задержки.
Вторая функция связана с постоянным подключением. Благодаря ей, приложения смогут работать без ограничений в фоновом режиме, даже после перехода устройства в спящий режим.
Эта функция будет полезна, например, для работы электронной почты. Почтовые сообщения можно будет принимать в фоновом режиме без задержек и обрабатывать своевременно без риска потери времени и упущения возможностей предоставления необходимой реакции, критичной по времени срабатывания. Считается, что большинство уже существующих приложений Магазина Windows будут совместимы с этим режимом.
Помимо режима Modern Standby, в будущей версии Windows 10X появятся ряд других улучшений, включая новый Проводник. Но полная информация о новинках появится поздней.
Необходимо напомнить историю работ над версией Windows 10X. Первоначально предполагалось, что ее разработка будет связана с появлением мобильных устройств нового типа. Они будут складными и будут оснащены сразу двумя дисплеями.
Однако, похоже, у компании возникли трудности с разработкой аппаратуры. Другой вариант - в Microsoft посчитали, что поторопились с выводом устройств с новым форм-фактором. Сейчас рынок ожидает выхода складных мобильных телефонов. Должно пройти определенное время, пока рынок привыкнет к новому типу устройств. Позднее можно будет предложить новые ноутбуки с двумя экранами.
В результате нынешняя разработка новой ОС будет ориентирована якобы только на работу с одноэкранными устройствами.
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