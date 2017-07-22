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Xiaomi сдержала обещание: Mi 11 стал первым смартфоном на Snapdragon 888

28 декабря 2020, 23:44




Xiaomi сдержала обещание, когда объявила при анонсе нового флагманского мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 888, что готова не откладывать разработку в долгий ящик и выпустить флагманский смартфон на базе нового процессора первой среди вендоров на рынке. В ее распоряжении был всего месяц-полтора на разработку новой модели. Компания положила на алтарь свою репутацию и сумела справиться с непростой задачей.

Xiaomi сдержала свое слово. 28 декабря был анонсирован первый смартфон на Qualcomm Snapdragon 888. Это - модель Xiaomi Mi 11. В Xiaomi посчитали, что «первый» не может быть во множественном числе. Поэтому появилась одна модель, без суффиксов «Pro», «Pro Max» и «Pro Plus». Но зато есть также и ограниченная партия еще одной модели, Xiaomi Mi 11 Special Edition, с личным автографом руководителя компании Xiaomi Лэя Цзюня.

Xiaomi Mi 11


Кроме флагманского чипсета Snapdragon 888, в новом смартфоне сразу бросается в глаза ее лучший дисплей - AMOLED-модель с диагональю 6,81 дюйма, разрешением QHD+ и частотой обновления экрана 120 Гц. Лицевая панель дисплея имеет частоту дискретизации касаний 480 Гц. Заявлена пиковая яркость 1500 нит и наличие защитного покрытия Gorilla Glass Victus.

С точки зрения ресурсов памяти на выбор предлагаются несколько вариантов: 8 Гбайт ОЗУ и 128/256 Гбайтами основной памяти или 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайтами основной памяти. По всей видимости, считается, что такого объема памяти вполне достаточно для любых вариантов применения, поэтому слота под microSD у телефона нет.

Основная камера на заднем блоке перенесена с модели серии Mi 10. Она имеет разрешение 108 Мп, объектив 7P с диафрагмой f/1,85. Вторая сверхширокоугольная 13-мегапиксельная камера расположена чуть ниже основной и имеет поле обзора 123°. Третья камера расположена сбоку и представляет собой макрообъектив на 5 Мп.

На передней панели смартфона Xiaomi размещена 20-мегапиксельную селфи-камера, размещенная за выемкой в верхнем левом углу.

Xiaomi Mi 11


Теперь о дизайне. Дислпей имеет скругленные края, под поверхностью располагается оптический сканер отпечатков пальцев Goodix. По словам производителя, сканер позволяет не только выполнять свою основную функцию, но и осуществлять мониторинг за сердечным ритмом. Xiaomi, правда, не упоминала об этой опции во время презентации, но скорей всего она поддерживается.

Xiaomi Mi 11


Емкость аккумуляторной батареи Xiaomi Mi 11 составляет 4600 мАч. Есть поддержка для быстрой проводной зарядки 55 Вт. В беспроводном варианте допустимая мощность быстрой зарядки составляет 50 Вт. Имеется также поддержка для обратной зарядки на 10 Вт, когда через этот смартфон можно зарядить еще один, дополнительный гаджет.

Смартфон совместим с любым адаптером питания Quick Charge 4+, Quick Charge 3+ и Power Delivery 3.0. Но в комплекте поставки зарядного устройства нет. Зато Xiaomi обещает бесплатно предоставить адаптер GaN мощностью 65 Вт любому покупателю, у которого не окажется совместимого зарядного устройства.

Следует отметить стереодинамики Xiaomi Mi 11. В их разработке принимала участие американская компания Harman Kardon, хорошо известная в мире как производитель высококачественной бытовой и автомобильной Hi-Fi радиоэлектроники. Эта компания является одним из основных поставщиков радиооборудования для BMW, Land Rover, Kia Motors, Mini, Mercedes-Benz, Harley-Davidson, Subaru и SAAB.

Xiaomi Mi 11


Среди других функций смартфона Xiaomi Mi 11: улучшенные возможности ночного режима, двойное подключение в сетях 5G (с частотами до 6 ГГц), поддержка Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC и навигационные сервисы.

Xiaomi Mi 11 будет предлагаться в шести различных цветах - черном, белом, синем, хаки, веганской кожи, фиолетовой кожи и специальной версии Special Edition с автографом Лэй Цзюня, гендиректора Xiaomi.

Цены - от 610 до 720 долларов (от 45 200 до 53 400 рублей).

Xiaomi Mi 11




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