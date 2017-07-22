Xiaomi объявила о выпуске скоростного маршрутизатора Xiaomi Router AX6000 с поддержкой , технологии Wi-Fi 6 Enhanced. По данным компании, скорость беспроводной связи может доходить до 6 Гбайт/сек. Маршрутизатор поддерживает также улучшенную технологию кодирования 4K QAM и новую технологию организации порта высокоскоростной связи 2500M. По этим характеристикам он представляет собой серьезный шаг вперед по сравнению с предыдущими моделями маршрутизаторов Xiaomi с поддержкой Wi-Fi 6.
Внутренняя начинка Xiaomi Router AX6000 построена на базе специального чипа Qualcomm. Устройство оснащено 512 Мбайт оперативной памяти. Лимит на количество одновременно подключаемых устройств - 248. Mi Router AX6000 может использоваться для построения экосистемы Xiaomi AIoT.
Самая интересная особенность новой модели - это поддержка технологии Wi-Fi 6 Enhanced. Речь идет об использовании для передачи данных более широкой полосы частот 4х4 160 МГц. Благодаря полному использованию частотного спектра обеспечивается возросшая пропускная способность маршрутизатора. До сих пор Xiaomi использовала при поддержке WiFi 6 частотный спектр по схеме 4х4 80 МГц. Новая схема позволила вдвое увеличить пропускную способность и одновременно предоставить высокие скорости передачи сразу для нескольких устройств.
Второе нововведение - это поддержка технологии кодирования 4K QAM. За счет дополнительного сжатия достигается повышение плотности передаваемых данных и рост их объема на 20% по сравнению с предыдущим поколением маршрутизаторов уровня 1024 QAM. Для работы с новой технологией нужны соответствующие приемные устройства. К их числу относится новый смартфон Xiaomi Mi 11.
Третья особенность - полноскоростной сетевой порт 2500M. Он превосходит по своей производительности стандартные гигабитные порты Gigabit Ethernet, используемые в традиционных маршрутизаторах, создавая тем самым запас роста производительности на перспективу.
Новый сетевой порт поддерживает также переключение WAN/LAN, позволяя эффективно комбинировать трафик высокоскоростной сети WiFi 6 с работой высокоскоростной внутренней сети, например, для поддержки семейного частного облачного NAS-хранилища.
Маршрутизатор Xiaomi Router AX6000 оптимизирован для работы в сложных конфигурациях отраженных сигналов, что достигается за счет применения шести независимых усилителей сигнала и Xiaomi Mesh.
Стоимость Xiaomi Mi Router AX6000 - 91 доллар (6 700 руб.).
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