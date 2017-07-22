РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Canon запатентовала конструкцию стабилизатора для съемки с рук

29 декабря 2020, 13:15




Компания Canon, возможно, ведет в настоящее время разработку собственного профессионального ручного стабилизатора, который позволит снимать профессиональное видео с рук, используя высококачественную оптику. К такому выводу пришли исследователи после обнаружения в сети патента Canon с описанием конструкции нового устройства.

Canon запатентовала конструкцию стабилизатора для съемки с рук


Исследователи сразу отметили, что предложенная схема в определенной степени напоминает модели универсальных стабилизаторов DJI OSMO Pro, которые выпускались несколько лет тому назад. Интерес Canon к разработке аналогичного патента может объясняться тем, что в настоящее время стабилизаторы DJI OSMO Pro не выпускаются компанией DJI. Там, видимо, пришла к выводу, что это направление не пользуется достаточным спросом и рынок аксессуаров для селфи и для съемки с рук уже переполнен. Поэтому поставленная цель создания собственной ниши для держателей камер с трехосной стабилизацией не будет достигнута. У Canon совсем другая ситуация: она сама является производителем объективов, поэтому такой шаг для нее может быть вполне оправдан. С его помощью она существенно расширяет возможности для использования выпускаемых объективов.

Изучение схем, опубликованных в патенте, указывает на то, что предлагаемый Canon стабилизатор имеет большой экран на тыльной стороне ручки. Он предназначен для просмотра снимаемого видео. На ручке имеется также два джойстика, которые могут применяться для управления стабилизатором.

В патенте представлены также чертежи, которые раскрывают более полно дизайн нового продукта. Видно, что внутри ручки находится аккумулятор, стабилизатор является двухкоординатный, есть дисплей с тыльной стороны, контроллер. Датчик устанавливается внутри специального кронштейна. Есть также место крепежа для установки линзы/объектива.

Исследователи отмечают, что на верхней части кронштейна, где установлен сенсор, видна стандартная площадка - разъем для крепления фото-аксессуаров.

На эскизах также видны выводы питания. Это позволяет предположить, что Canon рассматривает возможность использования и других аксессуаров вместе с этим устройством. Их питание будут осуществляться напрямую от основной батареи стабилизатора. Второй вариант предназначения контактов - обмен данными между компонентами, установленными на стабилизаторе. Например, такие данные необходимы для управления работой вспышки.

Canon запатентовала конструкцию стабилизатора для съемки с рук


Исследователи также обращают внимание на отдельный тумблер, который может применяться для выключения режима стабилизации камеры или для снятия линз.

Canon предлагает применять для данной конструкции двухосный карданный шарнир. У него есть свои плюсы и минусы. Он обеспечивает высокое качество стабилизации и позволяет устранить необходимость наклона оси для стабилизации кардана. В то же время снимать с помощью такого стабилизатора, например, перекатываясь с одного бока на другой, будет трудно.

Подвесом Canon можно управлять с помощью двух джойстиков и большого сенсорного экрана. Есть также крупная кнопка, вероятно, для включения камеры.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор игровой клавиатуры Razer BlackWidow V3 Quartz. Попавшая в нашу тестовую лабораторию Razer BlackWidow V3 Quartz относится к типу игровых клавиатур, которая может стать отличным подарком для девушки. В ней сочетаются красивый дизайн в нежно-розовых тонах и полноценное игровое железо, способное приятно удивить любого геймера. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer BlackWidow V3 Quartz: девочки тоже играют".

Читайте также:

  • Выпуск Apple Car может состояться на раньше 2028 года
  • Huawei и Chery займутся совместной разработкой интеллектуальных автомобилей будущего
  • Xiaomi выступила спонсором выпуска умной школьной парты Noc Loc
  • Умные очки Apple Glass будут иметь индивидуальную настройку
  • Илон Маск чуть не продал за бесценок акции Tesla

    • следующая новость
    Новогодняя скидка на наушники Apple AirPods Max Caviar составит 700 000 рублей

    предыдущая новость
    Новый маршрутизатор Xiaomi Mi Router AX6000 понимает Wi-Fi 6 Enhanced

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор игровой клавиатуры Razer BlackWidow V3 Quartz: девочки тоже играют Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка
    Обзор игровой клавиатуры Razer BlackWidow V3 Quartz Лучший монитор Главные новости за неделю Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучшая материнская плата
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    29 декабря, 2020

    Новогодняя скидка на наушники Apple AirPods Max Caviar составит 700 000 рублей

    Canon запатентовала конструкцию стабилизатора для съемки с рук

    Новый маршрутизатор Xiaomi Mi Router AX6000 понимает Wi-Fi 6 Enhanced

    28 декабря, 2020

    Xiaomi сдержала обещание: Mi 11 стал первым смартфоном на Snapdragon 888

    В Microsoft Windows 10X появится новый режим Modern Standby

    Выпуск Apple Car может состояться на раньше 2028 года

    6,56-дюймовый Vivo X60 Pro будет оснащен премиальной оптикой Zeiss

    12,9-дюймовый iPad Pro с mini-LED дисплеем появится уже в начале 2021 года

    Huawei готовит к выпуску ноутбук на базе Kirin по значительно более низкой цене

    Steam назвал лучшие игры 2020 года

    27 декабря, 2020

    Lian Li выпустил кабели RGB-подсветки Strimer Plus второго поколения

    MediaTek обошла Qualcomm в 3 кв. 2020 года по объему мировых продаж чипов для смартфонов

    26 декабря, 2020

    Oppo выпустит модную версию раскладного смартфона Oppo «для леди»

    Xiaomi выпустит в 2021 году три модели раскладных смартфонов

    Появилась дорожная карта настольных процессоров Intel серии Rocket Lake-S

    25 декабря, 2020

    Американские законодатели хотят ужесточить санкции против SMIC

    Huawei и Chery займутся совместной разработкой интеллектуальных автомобилей будущего

    Платформой безопасности Facebook Protect смогут пользоваться журналисты с 2021 года

    Какой Samsung Galaxy S21 будет лучше: на Exynos 2100 или на Snapdragon 888?

    Xiaomi выступила спонсором выпуска умной школьной парты Noc Loc

    ССЫЛКИ