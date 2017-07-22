Компания Canon, возможно, ведет в настоящее время разработку собственного профессионального ручного стабилизатора, который позволит снимать профессиональное видео с рук, используя высококачественную оптику. К такому выводу пришли исследователи после обнаружения в сети патента Canon с описанием конструкции нового устройства.
Исследователи сразу отметили, что предложенная схема в определенной степени напоминает модели универсальных стабилизаторов DJI OSMO Pro, которые выпускались несколько лет тому назад. Интерес Canon к разработке аналогичного патента может объясняться тем, что в настоящее время стабилизаторы DJI OSMO Pro не выпускаются компанией DJI. Там, видимо, пришла к выводу, что это направление не пользуется достаточным спросом и рынок аксессуаров для селфи и для съемки с рук уже переполнен. Поэтому поставленная цель создания собственной ниши для держателей камер с трехосной стабилизацией не будет достигнута. У Canon совсем другая ситуация: она сама является производителем объективов, поэтому такой шаг для нее может быть вполне оправдан. С его помощью она существенно расширяет возможности для использования выпускаемых объективов.
Изучение схем, опубликованных в патенте, указывает на то, что предлагаемый Canon стабилизатор имеет большой экран на тыльной стороне ручки. Он предназначен для просмотра снимаемого видео. На ручке имеется также два джойстика, которые могут применяться для управления стабилизатором.
В патенте представлены также чертежи, которые раскрывают более полно дизайн нового продукта. Видно, что внутри ручки находится аккумулятор, стабилизатор является двухкоординатный, есть дисплей с тыльной стороны, контроллер. Датчик устанавливается внутри специального кронштейна. Есть также место крепежа для установки линзы/объектива.
Исследователи отмечают, что на верхней части кронштейна, где установлен сенсор, видна стандартная площадка - разъем для крепления фото-аксессуаров.
На эскизах также видны выводы питания. Это позволяет предположить, что Canon рассматривает возможность использования и других аксессуаров вместе с этим устройством. Их питание будут осуществляться напрямую от основной батареи стабилизатора. Второй вариант предназначения контактов - обмен данными между компонентами, установленными на стабилизаторе. Например, такие данные необходимы для управления работой вспышки.
Исследователи также обращают внимание на отдельный тумблер, который может применяться для выключения режима стабилизации камеры или для снятия линз.
Canon предлагает применять для данной конструкции двухосный карданный шарнир. У него есть свои плюсы и минусы. Он обеспечивает высокое качество стабилизации и позволяет устранить необходимость наклона оси для стабилизации кардана. В то же время снимать с помощью такого стабилизатора, например, перекатываясь с одного бока на другой, будет трудно.
Подвесом Canon можно управлять с помощью двух джойстиков и большого сенсорного экрана. Есть также крупная кнопка, вероятно, для включения камеры.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор игровой клавиатуры Razer BlackWidow V3 Quartz. Попавшая в нашу тестовую лабораторию Razer BlackWidow V3 Quartz относится к типу игровых клавиатур, которая может стать отличным подарком для девушки. В ней сочетаются красивый дизайн в нежно-розовых тонах и полноценное игровое железо, способное приятно удивить любого геймера. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer BlackWidow V3 Quartz: девочки тоже играют".