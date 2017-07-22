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Новогодняя скидка на наушники Apple AirPods Max Caviar составит 700 000 рублей

29 декабря 2020, 15:15




Российский люксовый бренд Caviar объявил о выпуске специальной версии наушников AirPods Max. Драгоценный аксессуар выполнен из золота 750-й пробы и белой кожи крокодила. По мнению производителя, от этого аксессуара невозможно отвести взгляд. Наушники подойдут тем, «кто ценит свою индивидуальность и хочет всегда быть на высоте», отмечают в компании Caviar.

Apple AirPods Max Caviar


Цена модели составляет почти 100 000 евро. До Нового года можно получить скидку в размере почти 700 000 руб. от текущей цены роскошного аксессуара, которая составляет 6,99 млн рублей.

Apple AirPods Max Caviar


Компания Caviar известна тем, что производит роскошные модели популярных технологических продуктов, инкрустированные «чистым золотом». На этот раз наушники AirPods Max Pure Gold стали частью новой линейки 2021 года. В ее состав, помимо наушников, войдут также роскошные игровая приставка Sony PlayStation 5 (с 20 кг чистого золота), премиальные кроссовки Nike Air Jordan 1 с инкрустацией бриллиантам и золотыми вставками и золотой смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra.

Apple AirPods Max Caviar


Новые люксовые наушники AirPods Max будут представлены в двух цветовых вариантах: белый и черный. Каждый экземпляр будет изготавливаться по индивидуальному заказу, поэтому каждый гаджет будет существовать только «в одном экземпляре по всему миру».

Apple AirPods Max Caviar


«Airpods Max Golden White выглядят изящно, подчеркивают статус владельца и его безупречный вкус», - отмечает производитель.

Помимо яркого золотого внешнего вида, наушники, скорее всего, не будут отличаться по звучанию от стандартной модели AirPods Max.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор игровой гарнитуры Razer BlackShark V2 X. Недавно выпущенная Razer игровая гарнитура Razer BlackShark V2 X стала упрощенным вариантом BlackShark V2. Это одно из самых недорогих решений, позволяющих получить качественный, виртуальный объёмный звук 7.1. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer BlackShark V2 X: отличный объёмный звук занедорого".

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