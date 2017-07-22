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Разборка ZTE Axon 20 5G вскрыло тайны конструкции подэкранной селфи-камеры

29 декабря 2020, 17:05




Популярный ютубер Зак Нельсон, ведущий YouTube-канала JerryRigEverything, недавно опубликовал видеообзор, в котором показал полную, «незаводскую» разборку смартфона ZTE Axon 20 5G. Это именно тот самый гаджет, который китайская компания ZTE представила в сентябре в качестве первого в мире смартфона с подэкранной камерой. Недавно Axon 20 5G был представлен на мировом рынке по цене 449 долларов.

Опубликованное видео показывает процесс разборки Axon 20 5G и дает представление о внутреннем устройстве Axon 20 5G, в том числе с демонстрацией особенностей камеры, находящейся под дисплеем.

Разборка ZTE Axon 20 5G показала внутренне строение подэкранной селфи-камеры


При разборке Axon 20 хорошо видно, что ZTE действительно использует две экранные панели. Они размещаются одна поверх другой, т.е. друг на друге. Конструкция включает в себя компактный квадратный экранчик, размещаемый поверх селфи-камеры, и расположенную сверху OLED-панель.

Такая компоновка позволяет камере под дисплеем постоянно «смотреть» на пользователя из-под дисплея верхнего уровня, не привлекая к себе его внимания.



Считается, что подэкранная камера в смартфоне Axon 20 5G относится к первому поколению новой сенсорной технологии подэкранного зрения. Ее выпуск, без сомнения, демонстрирует то, в каком направлении идет развитие дисплейных технологий для смартфонов и чего можно ожидать в ближайшем будущем.

Разборка ZTE Axon 20 5G показала внутренне строение подэкранной селфи-камеры


С одной стороны, это позволяет выпускать смартфоны с «полноценным» дисплеем без посторонних деталей и вырезов. С другой стороны, экран превращается из панели отображения в панель, которая дополнительно играет еще и роль сенсора. Первые проявления - это камеры для селфи и сканеры для снятия отпечатков пальцев.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".


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