Компания Anker, хорошо известный в мире китайский бренд по производству компьютерной и мобильной периферии, объявил о выпуске миниатюрного Bluetooth-спикерфона PowerConf для проведения аудиоконференций. Главными отличиями новой модели от обычных микрофонов стали ее высокая избирательность при записи звука, создание профессионального качества передаваемого звука, длительное время автономной работы и поддержка всех современных служб голосовой связи.
Как отмечает производитель, Bluetooth-спикерфон PowerConf позволяет создать идеальную среду для конференц-коллов и совещаний, проводимых в любых условиях. Благодаря миниатюрному корпусу, гаджет можно применять даже в домашних условиях или в командировках.
Новый спикерфон оснащен шестью встроенными микрофонами, расположенными по кругу, и одним динамиком мощностью 3 Вт. Спикерфон способен обрабатывать голосовой сигнал, поступающий с большого расстояния. Это позволяет размещать спикерфон в любом месте помещения.
Bluetooth-спикерфон PowerConf позволяет проводить групповые совещания с большим количеством участников в одной комнате для переговоров, не опасаясь потери качества звука. Это достигается за счет применения технологии автоматического усиления голоса пользователей и автоматического выравнивания их по громкости. Гаджет устраняет эхо и снижает уровень фоновых шумов.
На программном уровне применяются различные технологии обработки голоса: подавление эха в реальном времени, дереверберация и снижение уровня фонового шума, алгоритмы DSP. Это обеспечивает отличное качество звука даже на большом удалении от источника или во время совещаний с несколькими участниками в одном конференц-руме.
Устройство подключается к ноутбуку или смартфону через Bluetooth 5.0 или кабель USB Type-C. Емкости аккумулятора (6700 мАч) достаточно для работы в течение суток в режиме разговора. Имеется поддержка быстрой зарядки, благодаря применению технологии Anker PowerIQ. Гаджет может использоваться также для зарядки стороннего смартфона.
Anker PowerConf продается в России по рекомендованной розничной цене 9 990 рублей.
Помимо указанной версии Anker PowerConf Bluetooth SpeakerPhone, на глобальном сайте компании доступны еще две модели: Anker PowerConf S3 Bluetooth SpeakerPhone (с расширенным набором умных функций обработки голоса) и Anker PowerConf+ Bluetooth SpeakerPhone (с поддержкой «умных» функций и круговым контролем участников).
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