Компания Microsoft планирует расширить направления своего бизнеса и торговать аппликацией и накладками. Новые аксессуары можно будет использовать для ноутбуков Surface.
Известно, что Microsoft не только выпускает программы или предоставляет программные услуги, компания также занимается другими видами компьютерного бизнеса, в том числе выпуском компьютерных аксессуаров. Компания уже занимается продажами компьютерных мышей и компьютерных клавиатур. Похоже, теперь Microsoft продолжит наращивать свой бизнес в этом направлении.
В мае 2019 года Microsoft подала заявку на патент под названием "Interchangeable housing panel with rechargeable power, network connectivity, and memory for use with portable computing devices" («Съемная панель с подзарядкой, доступом к сети и собственной памятью для переносных компьютерных устройств»). Компания предлагала добавить модульный элемент на крышку ноутбука Surface, к которому можно было бы легко крепить съемные панели.
Крышки являются важными деталями конструкции ноутбука. Внутри них размещаются антенны для беспроводной связи WiFi и WLAN. Microsoft собирается взять под контроль это направление. Ее сменные крышки позволят контролировать подключение к электросети и поддерживать работу модулей WLAN, в том числе для подключения к сетям LTE и 5G.
Компания предлагает продавать их в магазинах, так же как и фирменные клавиатуры Surface.
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