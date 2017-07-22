В преддверии Нового года компания Vivo анонсировала выпуск новой серии флагманских смартфонов X60 и ее первых моделей - X60 и X60 Pro. Презентация состоялась в Китае, на родине бренда.
Новые модели оснащены 6,56-дюймовым энергоэффективным E3 AMOLED-экраном FHD+ (2376х1080 пикселей) с поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10. Частота обновления экрана составляет 120 Гц, частота дискретизации касаний - 240 Гц. Это указывает на то, что аппарат получится не только резвым в обращении, но и весь подходящим для игр.
vivo X60 Pro
С фронтальной стороны размещена премиальная селфи-камера 32 Мп с диафрагмой f/2,45. Такое высокое разрешение дает ей большие возможности для «контакта» с пользователем. Селфи-камера размещается внутри небольшого выреза, не снижая отличный показатель соотношения площади экрана к корпусу - 92,7%.
Еще одной интересной особенностью нового аппарата является 8-ядерный чипсет Samsung Exynos 1080 с тактовой частотой 2,8 ГГц и встроенной поддержкой сетей 5G. Модели Vivo X60 являются первыми в линейке этого вендора, где установлен этот премиальный 5-нм чипсет. Графический процессор Mali-G78 будет отвечать за высокое качество картинки.
Смартфон Vivo X60 будет оснащен памятью в следующих конфигурациях: 8 или 12 Гбайт модулей класса LPDDR5 и основная память 128 или 256 Гбайт стандарта UFS 3.1.
Но главное достоинство нового аппарата - это его блок камер. X60 Pro оснащен четырьмя камерами с оптическими линзами Zeiss, которые пользуются заслуженной популярностью и имеют проверенную репутацию. Основная 48-мегапиксельная камера использует сенсор Sony IMX598 с диафрагмой f/1,48 и функцией 4-осевой оптической стабилизации второго поколения. Она позволяет автоматически управлять панорамированием (Pan), наклоном (Tilt) и зумом (Zoom).
Вторая камера имеет 13-мегапиксельный сверхширокий объектив 120° для макросъемки 2,5 см с диафрагмой f/2,2. Третья камера служит для портретной съемки и имеет фокусное расстояние 50 мм и диафрагму f/2,46. Наконец, четвертая перископическая камера 8 Мп имеет диафрагму f/3,4 и обеспечивает 5-кратный оптический зум и до 60-кратный цифровой зум (только X60 Pro). У модели X60 перископическая камера отсутствует.
Среди других интересных программных новинок - функция восстановления старых фотографий и окраски, поддержка 1X, 2X мультифокусного захвата движения, причем у модели vivo X60 Pro поддерживается расширенный набор режимов (1X, 2X, 5X).
Разработчик смартфона уделил много внимания вопросам дизайна аппарата. В серии X60 используется двухцветный градиентный дизайн и технология Satin AG. Это создает не только ощущение гладкости и изысканности поверхности смартфона, но и выигрывает визуально, практически полностью исключая появление отпечатков пальцев.
Со слов вендора, vivo X60 - самый тонкий мобильный телефон 5G на сегодняшний день с толщиной корпуса всего 7,36 мм.
vivo X60
Аккумулятор имеет емкость 4300 мАч (X60) / 4200 мАч (X60 Pro) и поддерживает быструю зарядку 33 Вт.
Vivo X60 продается по цене от 535 долларов ( руб.) за самую младшую модель 8 Гбайт + 128 Гбайт до 688 долларов ( руб.) за 12 Гбайт + 256 Гбайт. Они поступят в продажу с 8 января в Китае. vivo X60 Pro+ с Snapdragon 888 будет представлен в конце января 2021 года.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".