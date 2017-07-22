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Стали известны подробности о новых мобильных видеокартах серии NVIDIA GeForce RTX 30

30 декабря 2020, 17:10




12 января компания NVIDIA собирается анонсировать три новые видеокарты для ноутбуков на базе 8-нм GPU с архитектурой Ampere. Это будут модели RTX 3080, RTX 3070 и RTX 3060. Об этом стало известно после публикации голландской компании SKIKK, которая раскрыла информацию о своих первых игровых ноутбуках. Они будут оснащены новыми видеокартами NVIDIA. Правда, затем этот материал SKIKK исчез с сайта компании, видимо, после того, как NVIDIA попросила не разглашать заранее секретную до 12 января информацию.

Итак, секреты NVIDIA раскрыты уже сейчас.

Стали известны подробности о новых мобильных видеокартах NVIDIA GeForce RTX 30


Флагманской моделью, как ожидается, станет видеокарта RTX 3080 Mobile. Она построена на базе графического процессора GA104-775 с 6144 ядрами CUDA. Эту информацию сообщает портал Notebookcheck, который недавно обновил свои данные. Тактовая частота графического процессора будет переменной - от 1,1 ГГц до 1,7 ГГц. Выбор будет определяться вендором готового изделия (ноутбука).

Все будет зависеть от допускаемой тепловой мощности. Предусмотрены две модели нагрузки GA104-775: Max-P (115-150 Вт) и Max-Q (80-90 Вт). Ожидается, что эта видеокарта 8 или 16 Гбайт видеопамяти GDDR6.

Средняя модель RTX 3070 Mobile имеет 5120 ядер CUDA и оснащена графическим процессором GA104-770. Тактовая частота - от 1,1 до 1,62 МГц, объем видеопамяти - 8 Гбайт GDDR6. О тактовой частоте видеопамяти пока нет информации. По крайней мере, еще никто не сообщал, что мобильный графический процессор Ampere способен поддерживать более высокую скорость работы с памятью, чем его предшественник Turing (до 14 Гбит/с).

Стали известны подробности о новых мобильных видеокартах NVIDIA GeForce RTX 30


Наконец, младшая модель новой линейки - NVIDIA GeForce RTX 3060 Mobile. На первый взгляд, у нее более слабые вычислительные возможности, чем у нынешней Turing. По имеющимся данным, число поддерживаемых в RTX 3060 Mobile ядер CUDA составит 3072. Это означает, у нее будет 24 модуля SM, тогда как у предшественника RTX 3060 их было 30. Объем видеопамяти у этой модели составит 6 Гбайт GDDR6, а для доступа к ней будет использоваться 192-разрядная шина памяти, как и у модели Turing.

Стали известны подробности о новых мобильных видеокартах NVIDIA GeForce RTX 30




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