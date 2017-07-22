12 января компания NVIDIA собирается анонсировать три новые видеокарты для ноутбуков на базе 8-нм GPU с архитектурой Ampere. Это будут модели RTX 3080, RTX 3070 и RTX 3060. Об этом стало известно после публикации голландской компании SKIKK, которая раскрыла информацию о своих первых игровых ноутбуках. Они будут оснащены новыми видеокартами NVIDIA. Правда, затем этот материал SKIKK исчез с сайта компании, видимо, после того, как NVIDIA попросила не разглашать заранее секретную до 12 января информацию.
Итак, секреты NVIDIA раскрыты уже сейчас.
Флагманской моделью, как ожидается, станет видеокарта RTX 3080 Mobile. Она построена на базе графического процессора GA104-775 с 6144 ядрами CUDA. Эту информацию сообщает портал Notebookcheck, который недавно обновил свои данные. Тактовая частота графического процессора будет переменной - от 1,1 ГГц до 1,7 ГГц. Выбор будет определяться вендором готового изделия (ноутбука).
Все будет зависеть от допускаемой тепловой мощности. Предусмотрены две модели нагрузки GA104-775: Max-P (115-150 Вт) и Max-Q (80-90 Вт). Ожидается, что эта видеокарта 8 или 16 Гбайт видеопамяти GDDR6.
Средняя модель RTX 3070 Mobile имеет 5120 ядер CUDA и оснащена графическим процессором GA104-770. Тактовая частота - от 1,1 до 1,62 МГц, объем видеопамяти - 8 Гбайт GDDR6. О тактовой частоте видеопамяти пока нет информации. По крайней мере, еще никто не сообщал, что мобильный графический процессор Ampere способен поддерживать более высокую скорость работы с памятью, чем его предшественник Turing (до 14 Гбит/с).
Наконец, младшая модель новой линейки - NVIDIA GeForce RTX 3060 Mobile. На первый взгляд, у нее более слабые вычислительные возможности, чем у нынешней Turing. По имеющимся данным, число поддерживаемых в RTX 3060 Mobile ядер CUDA составит 3072. Это означает, у нее будет 24 модуля SM, тогда как у предшественника RTX 3060 их было 30. Объем видеопамяти у этой модели составит 6 Гбайт GDDR6, а для доступа к ней будет использоваться 192-разрядная шина памяти, как и у модели Turing.
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