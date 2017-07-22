По слухам, Motorola работает над созданием нового флагманского смартфона на замену своей нынешней модели Motorola Edge+. Пока достоверной и официальной информации крайне мало, скорей даже пока ее нет вовсе. Сначала появились слухи, что новое устройство появится под кодовым названием Nio. Но позднее оказалось, что это название относится к другому устройству - из серии Moto G, оснащаемого флагманским чипсетом, но предыдущего поколения.
Недавно на китайском сервисе микроблогов Weibo появилась новая информация - наброски загадочного телефона Motorola, над разработкой которого сейчас заняты в Motorola. Правда, многие комментарии указывают на то, что эти рисунки относятся скорей всего к тому, что могли нарисовать поклонники бренда.
Тем не менее, рисунки выглядят достаточно грамотными с технической точки зрения. Если отбросить сомнения и внимательное изучить их, то видно, что у преемника Motorola Edge+ присутствуют не просто скругленные края с боков, как уже делают некоторые вендоры, а скругления со всех четырех сторон дисплея. Это - серьезная заявка на новый дизайн.
При такой конструкции должно получиться очень высокое относительное покрытие экрана. Отсутствие краевой рамки значительно увеличивает соотношение площади экрана ко всему размеру корпуса. Можно ожидать, что оно будет удивительно высоким.
Спереди, в центральной верхней части дисплея, находится небольшой круглый вырез. Там размещена камера для селфи. Под экраном располагается встроенный датчик отпечатков пальцев.
Тот же источник Weibo также показал, как будет выглядеть задняя стенка телефона. Там находится прямоугольный модуль из трех камер, размещенных вертикально друг под другом, и сдвоенной вспышки рядом со средним объективом. Внизу расположен порт USB Type-C, динамик и лоток для SIM-карт.
По мнению экспертов, дизайн нового смартфона выглядит очень изящным. Этот флагманский смартфон, по всей видимости, будет работать на флагманском чипсете Snapdragon 888.
Другой информации на текущий момент пока нет.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".