Первые, новогодние продажи модели Xiaomi Mi 11- первого в мире смартфона, работающего на чипсете Qualcomm Snapdragon 888 и представленного в последние дни прошлого года, показали оглушительный успех новой модели среди покупателей на внутреннем рынке Китая. За пять минут с начала продаж Xiaomi удалось продать более 350 000 единиц Mi 11. Китайские покупатели полностью подтвердили правильный выбор премиальных характеристик нового телефона и его цены. Ожидается, что очень скоро Xiaomi запустит продажи этой модели по всему миру.
Вторым интересным результатом первых дней продаж стал выбор покупателей в пользу полной комплектации смартфона. Известно, что Xiaomi Mi 11 продается в двух вариантах комплектации - стандартной и комплектной - вторая отличается от первой наличием в коробке еще и зарядного устройства GaN на 55 Вт. Оба варианта комплекта доступны по одинаковой цене во время дебютной распродажи.
Как оказалось, сообщил вице-президент Xiaomi Лу Вейбинг, в общей сложности на старте было продано только 20 000 штук смартфонов Xiaomi Mi 11 без зарядного устройства. Это означает, что большинство покупателей по-прежнему делают выбор в пользу комплекта, где к смартфону прилагается еще и зарядное устройство. Идея отказа от комплектации коробки зарядным устройством не находит пока широкого отклика у потребителей.
Mi 11 имеет 6,81-дюймовый сенсорный AMOLED-экран с нестандартным разрешением 1440x3200 пикселей (1440p) и высокими частотами обновления экрана (120 Гц) и контроля касаний (480 Гц). Максимальная яркость экрана достигает 1500 нит.
На модели установлены премиальная основная камера на 108 Мп, сверхширокоугольная камера на 13 Мп и камера для макросъемки на 5 Мп. Смартфон оснащен селфи-камерой на 20 Мп. Размер ОЗУ составляет 8/12 Гбайт, размер основной памяти - 128/256 Гбайт. Емкость аккумулятора - 4600 мАч с быстрой проводной зарядкой на 55 Вт и быстрой беспроводной зарядкой на 50 Вт.
Mi 11 работает под управлением Android 11, поверх которой с MIUI 12.5.
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