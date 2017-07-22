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За первые пять минут новогодних продаж «разлетелось» 350 000 телефонов Xiaomi Mi 11

02 января 2021, 19:14




Первые, новогодние продажи модели Xiaomi Mi 11- первого в мире смартфона, работающего на чипсете Qualcomm Snapdragon 888 и представленного в последние дни прошлого года, показали оглушительный успех новой модели среди покупателей на внутреннем рынке Китая. За пять минут с начала продаж Xiaomi удалось продать более 350 000 единиц Mi 11. Китайские покупатели полностью подтвердили правильный выбор премиальных характеристик нового телефона и его цены. Ожидается, что очень скоро Xiaomi запустит продажи этой модели по всему миру.

Xiaomi Mi 11


Вторым интересным результатом первых дней продаж стал выбор покупателей в пользу полной комплектации смартфона. Известно, что Xiaomi Mi 11 продается в двух вариантах комплектации - стандартной и комплектной - вторая отличается от первой наличием в коробке еще и зарядного устройства GaN на 55 Вт. Оба варианта комплекта доступны по одинаковой цене во время дебютной распродажи.

Как оказалось, сообщил вице-президент Xiaomi Лу Вейбинг, в общей сложности на старте было продано только 20 000 штук смартфонов Xiaomi Mi 11 без зарядного устройства. Это означает, что большинство покупателей по-прежнему делают выбор в пользу комплекта, где к смартфону прилагается еще и зарядное устройство. Идея отказа от комплектации коробки зарядным устройством не находит пока широкого отклика у потребителей.

Xiaomi Mi 11


Mi 11 имеет 6,81-дюймовый сенсорный AMOLED-экран с нестандартным разрешением 1440x3200 пикселей (1440p) и высокими частотами обновления экрана (120 Гц) и контроля касаний (480 Гц). Максимальная яркость экрана достигает 1500 нит.

На модели установлены премиальная основная камера на 108 Мп, сверхширокоугольная камера на 13 Мп и камера для макросъемки на 5 Мп. Смартфон оснащен селфи-камерой на 20 Мп. Размер ОЗУ составляет 8/12 Гбайт, размер основной памяти - 128/256 Гбайт. Емкость аккумулятора - 4600 мАч с быстрой проводной зарядкой на 55 Вт и быстрой беспроводной зарядкой на 50 Вт.

Mi 11 работает под управлением Android 11, поверх которой с MIUI 12.5.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

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