Компания Xiaomi получила патент на два новых типа дизайна для двухстороннего дисплея смартфона. Варианты имеют много концептуальных сходств, но есть и некоторые незначительные различия.
Информацию об этом патенте распространило издание LetsGoDigital, известное своими исследованиями патентных баз. Как стало известно, компания Beijing Xiaomi Mobile Software получила положительный ответ на свою патентную заявку, поданную в CNIPA (Китайское национальное ведомство интеллектуальной собственности) в конце 2019 года. Подробная информация по новому патенту была опубликована 1 января 2021 года.
Первый тип дизайна смартфона с двухсторонним дисплеем
Дизайн, обозначенный в патенте как первый тип, подразумевает вывод изображения раздельно на каждую из сторон. Они плавно перетекают сверху вниз. Этот тип дизайна существенно отличается от варианта, который был представлен год назад на примере модели Mi MIX Alpha. Год назад изображение плавно переходило с одной стороны смартфона на другую через боковую грань.
Концептуальный смартфон Xiaomi Mi MIX Alpha.
Напомним, в конце 2019 года компания Xiaomi анонсировала концептуальную модель смартфона под названием Mi MIX Alpha. Основным отличием этой модели был дизайн двухстороннего дисплея. Корпус смартфона был оснащен дисплеями с обеих сторон. Xiaomi объявила тогда о намерении выпустить в скором будущем ограниченную партию новых устройств. Однако год прошел, а этого так и не произошло. По завершению Xiaomi также ничего не сообщила о своих дальнейших намерениях по развитию этой концепции, в том числе возможный выпуск новой модели в будущем году.
Но вернемся к патенту. На задней стороне смартфона поверхность дисплея пересекает горизонтальная рамка. На ней размещены объективы четырех камер, двойная светодиодная вспышка и небольшое отверстие, напоминающее микрофон. Обычно подобного рода микрофон применяется для снижения помех за счет «снятия» окружающего звука и последующего программного «вычитания» из сигнала, записанного через основной микрофон.
Есть еще одно существенное отличие от MIX Alpha: вид сбоку такого смартфона имеет форму эллипса.
Второй тип дизайна смартфона с двухсторонним дисплеем
Второй тип дизайна смартфона с двухсторонним дисплеем в целом похож на первый, но есть определенные отличия. Во-первых, они кааются оснащения панели камер. Здесь остались только три объектива, а светодиодная вспышка и микрофон отсутствуют. Во-вторых, серьезные изменения коснулись профиля смартфона: он стал более скругленным.
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