РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Xiaomi получила патент на новый дизайн смартфона с двухсторонним дисплеем

02 января 2021, 22:04




Компания Xiaomi получила патент на два новых типа дизайна для двухстороннего дисплея смартфона. Варианты имеют много концептуальных сходств, но есть и некоторые незначительные различия.

Информацию об этом патенте распространило издание LetsGoDigital, известное своими исследованиями патентных баз. Как стало известно, компания Beijing Xiaomi Mobile Software получила положительный ответ на свою патентную заявку, поданную в CNIPA (Китайское национальное ведомство интеллектуальной собственности) в конце 2019 года. Подробная информация по новому патенту была опубликована 1 января 2021 года.

Xiaomi получила патент на дизайна смартфона с двухсторонним дисплеем

Первый тип дизайна смартфона с двухсторонним дисплеем


Дизайн, обозначенный в патенте как первый тип, подразумевает вывод изображения раздельно на каждую из сторон. Они плавно перетекают сверху вниз. Этот тип дизайна существенно отличается от варианта, который был представлен год назад на примере модели Mi MIX Alpha. Год назад изображение плавно переходило с одной стороны смартфона на другую через боковую грань.

Xiaomi получила патент на дизайна смартфона с двухсторонним дисплеем

Концептуальный смартфон Xiaomi Mi MIX Alpha.


Напомним, в конце 2019 года компания Xiaomi анонсировала концептуальную модель смартфона под названием Mi MIX Alpha. Основным отличием этой модели был дизайн двухстороннего дисплея. Корпус смартфона был оснащен дисплеями с обеих сторон. Xiaomi объявила тогда о намерении выпустить в скором будущем ограниченную партию новых устройств. Однако год прошел, а этого так и не произошло. По завершению Xiaomi также ничего не сообщила о своих дальнейших намерениях по развитию этой концепции, в том числе возможный выпуск новой модели в будущем году.

Но вернемся к патенту. На задней стороне смартфона поверхность дисплея пересекает горизонтальная рамка. На ней размещены объективы четырех камер, двойная светодиодная вспышка и небольшое отверстие, напоминающее микрофон. Обычно подобного рода микрофон применяется для снижения помех за счет «снятия» окружающего звука и последующего программного «вычитания» из сигнала, записанного через основной микрофон.

Есть еще одно существенное отличие от MIX Alpha: вид сбоку такого смартфона имеет форму эллипса.

Xiaomi получила патент на дизайна смартфона с двухсторонним дисплеем

Второй тип дизайна смартфона с двухсторонним дисплеем


Второй тип дизайна смартфона с двухсторонним дисплеем в целом похож на первый, но есть определенные отличия. Во-первых, они кааются оснащения панели камер. Здесь остались только три объектива, а светодиодная вспышка и микрофон отсутствуют. Во-вторых, серьезные изменения коснулись профиля смартфона: он стал более скругленным.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

Читайте также:

  • За первые пять минут новогодних продаж «разлетелось» 350 000 телефонов Xiaomi Mi 11
  • Motorola переходит на скругленные края со всех четырех сторон
  • Анонсированы 6,56-дюймовые Vivo X60 и X60 Pro с премиальной оптикой Zeiss
  • Xiaomi сдержала обещание: ее Mi 11 стал первым смартфоном на Snapdragon 888
  • 6,56-дюймовый Vivo X60 Pro будет оснащен премиальной оптикой Zeiss

    • предыдущая новость
    За первые пять минут новогодних продаж «разлетелось» 350 000 телефонов Xiaomi Mi 11

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Подлинная пожизненная активация Windows 10 и Office: новогодняя акция от BOBKeys С новым годом! Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Обзор игровой клавиатуры Razer BlackWidow V3 Quartz: девочки тоже играют Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка
    Подлинная пожизненная активация Windows 10 и Office Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Обзор игровой клавиатуры Razer BlackWidow V3 Quartz Лучший монитор
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    2 января, 2021

    Xiaomi получила патент на новый дизайн смартфона с двухсторонним дисплеем

    За первые пять минут новогодних продаж «разлетелось» 350 000 телефонов Xiaomi Mi 11

    30 декабря, 2020

    Motorola переходит на скругленные края со всех четырех сторон

    Стали известны подробности о новых мобильных видеокартах серии NVIDIA GeForce RTX 30

    Анонсированы 6,56-дюймовые Vivo X60 и X60 Pro с премиальной оптикой Zeiss

    Microsoft будет торговать аппликацией и накладками для Surface

    29 декабря, 2020

    Спикерфон Anker PowerConf делает звук профессиональным для домашних аудиосовещаний

    Разборка ZTE Axon 20 5G раскрыла тайны конструкции подэкранной селфи-камеры

    Новогодняя скидка на наушники Apple AirPods Max Caviar составит 700 000 рублей

    Canon запатентовала конструкцию стабилизатора для съемки с рук

    Новый маршрутизатор Xiaomi Mi Router AX6000 понимает Wi-Fi 6 Enhanced

    28 декабря, 2020

    Xiaomi сдержала обещание: Mi 11 стал первым смартфоном на Snapdragon 888

    В Microsoft Windows 10X появится новый режим Modern Standby

    Выпуск Apple Car может состояться на раньше 2028 года

    6,56-дюймовый Vivo X60 Pro будет оснащен премиальной оптикой Zeiss

    12,9-дюймовый iPad Pro с mini-LED дисплеем появится уже в начале 2021 года

    Huawei готовит к выпуску ноутбук на базе Kirin по значительно более низкой цене

    Steam назвал лучшие игры 2020 года

    27 декабря, 2020

    Lian Li выпустил кабели RGB-подсветки Strimer Plus второго поколения

    MediaTek обошла Qualcomm в 3 кв. 2020 года по объему мировых продаж чипов для смартфонов

    ССЫЛКИ