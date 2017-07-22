В сети появилась информация о предположительной дате выпуска ожидаемого флагманского смартфона 2021 года - модели Xiaomi Mi 11 Pro. По данным достоверного источника Digital Chat Station, модель Pro появится под занавес Китайского весеннего фестиваля - Китайский Новый год. В сети появились артистические рендеры с изображением нового смартфона. Утверждается, что они относятся именно к модели Mi 11 Pro.
О выпуске «младшей» флагманской модели из той же серии Mi 11 было официально объявлено в конце декабря 2020 года. Эта модель сразу заняла несколько первых мест в различных обзорах, но наиболее заметным стало присвоенное ей право называться первым смартфоном на базе флагманского процессора Snapdragon 888.
На момент выпуска Mi 11 компания Xiaomi не анонсировала выпуск Mi 11 Pro. Исходя из приоритета, новая версия Pro, очевидно, станет еще более интересной, чем нынешний флагман Mi 11. Но до сих пор официальная дата выпуска Xiaomi Mi 11 Pro все еще неизвестна,
Рендеры Xiaomi Mi 11 Pro
Как видно на рендерах Xiaomi Mi 11 Pro, для нового устройства выбраны как минимум два варианта цветового оформления: синий и серебристый цветовой окрас. Наиболее существенные изменения коснутся ее блока камер, расположенного на тыльной стороне смартфона. На борту нового флагмана появится четвертый, дополнительный датчик. По надписи «120x» на корпусе можно предположить, что устройство будет способно показать 120-кратный цифровой и 18-кратный оптический зум, как и Mi 10 Ultra.
Много это или мало? Например, модель Huawei P30 Pro обеспечивает 50-кратный оптический зумом и уже получила одобрительные отзывы. Говорить о кратном росте качестве при 120-кратном цифровом зуме для модели Mi 10 Ultra пока невозможно, пока ни появятся результаты ее натурных испытаний. Необходимо сначала провести тщательное тестирование, чтобы утверждать что-то достоверное.
Известно, что смартфон Xiaomi Mi 11 Pro будет иметь скругленные края у дисплея, вырез под селфи-камеру. Разрешение дисплея будет равно Quad HD+, частота обновления экрана - 120 Гц. Напомним, что Mi 11 оснащен 6,81-дюймовым дисплеем с разрешением QHD+ (1440х3200 пикселей), его частота обновления - 120 Гц, частота дискретизации касаний - 480 Гц, пиковая яркость - 1500 нит. Версия Pro наверняка будет иметь аналогичные или более высокие характеристики.
Интересным отличием станет использование в смартфоне Xiaomi Mi 11 Pro технологии биннинга «4-в-1», позволяющей собирать вместе оптические данные, полученные разными сенсорами, и создавать единые снимки с феноменально высоким разрешением, равное 108 Мп.
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