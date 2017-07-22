В Лас-Вегасе обнаружена ферма, выстроенная на базе 78 видеокарт RTX 3080 и применяемая для майнинга Etherium (ETH). Обладаемая ею вычислительная мощность достаточна для получения ежемесячного дохода в размере 15,6 тысяч долл.
Бюджет собранной фермы оценивают приблизительно в 100 000 долларов, из расчета, что стоимость одной видеокарты составляет около 1199 долларов. Для сбора найденной фермы были использованы 78 видеокарт PNY RTX 3080.
Согласно расчетам, такая майнинговая ферма должна обеспечивать вычислительную мощность в размере около 6474 MH/сек. Принимая во внимание, что производительность одной видеокарты RTX 3080 составляет 83 MH/сек, а также учитывая среднюю необходимую мощность для майнинга Etherium, такая ферма способна приносить ежемесячный доход в размере около 17,3 ETH/месяц.
Цены на криптовалюту отличаются высокой волатильностью, поэтому давать оценку в долларах не совсем корректно. Но если принять, что нынешняя цена на ETH составляет 905,41 долл./ETH, то ежемесячный доход найденной фермы составляет около 15,6 тыс. долл.
Необходимо также учесть сопутствующие эксплуатационные расходы. Они идут на оплату электроэнергии, для подобного рода систем ее требуется немало, в том числе для охлаждения. Согласно оценкам, только расчетная мощность каждой карты составляет 300 Вт. Поэтому суммарная мощность работы всех видеокарт составляет около 23,4 кВт.
Цены на электроэнергию в Лас-Вегасе, для сравнения, составляют 8,34 доллара за кВт.
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