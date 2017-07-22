РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Майнинговая ферма из Лас-Вегаса на видеокартах RTX 3080 обеспечивает доход в размере 15,6 тыс долл./мес.

03 января 2021, 22:38




В Лас-Вегасе обнаружена ферма, выстроенная на базе 78 видеокарт RTX 3080 и применяемая для майнинга Etherium (ETH). Обладаемая ею вычислительная мощность достаточна для получения ежемесячного дохода в размере 15,6 тысяч долл.

Бюджет собранной фермы оценивают приблизительно в 100 000 долларов, из расчета, что стоимость одной видеокарты составляет около 1199 долларов. Для сбора найденной фермы были использованы 78 видеокарт PNY RTX 3080.

Ферма на 78 видеокартах RTX 3080 для майнинга ETH обеспечивает доход 15,6 тыс долл/мес.


Согласно расчетам, такая майнинговая ферма должна обеспечивать вычислительную мощность в размере около 6474 MH/сек. Принимая во внимание, что производительность одной видеокарты RTX 3080 составляет 83 MH/сек, а также учитывая среднюю необходимую мощность для майнинга Etherium, такая ферма способна приносить ежемесячный доход в размере около 17,3 ETH/месяц.

Цены на криптовалюту отличаются высокой волатильностью, поэтому давать оценку в долларах не совсем корректно. Но если принять, что нынешняя цена на ETH составляет 905,41 долл./ETH, то ежемесячный доход найденной фермы составляет около 15,6 тыс. долл.

Необходимо также учесть сопутствующие эксплуатационные расходы. Они идут на оплату электроэнергии, для подобного рода систем ее требуется немало, в том числе для охлаждения. Согласно оценкам, только расчетная мощность каждой карты составляет 300 Вт. Поэтому суммарная мощность работы всех видеокарт составляет около 23,4 кВт.

Цены на электроэнергию в Лас-Вегасе, для сравнения, составляют 8,34 доллара за кВт.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Стали известны подробности о новых мобильных видеокартах NVIDIA GeForce RTX 30
  • Видеокарта EMTEK GeForce RTX 3070 поставляется с уникальным 12-контактным разъемом питания
  • ASRock Rack представила самую необычную на рынке видеокарту M.2_VGA
  • ASUS представила кастомную геймерскую видеокарту TUF Gaming RX 6900 XT
  • Apple ограничила нишу применения новых Mac M1 типовыми офисными задачами

    • следующая новость
    Samsung получил патент на селфи-камеру с оригинальной заглушкой

    предыдущая новость
    Xiaomi Mi 11 Pro будет выпущен под китайский Новый год

     



    Свежие статьи
    		RSS
    С новым годом! Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Обзор игровой клавиатуры Razer BlackWidow V3 Quartz: девочки тоже играют Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Обзор игровой клавиатуры Razer BlackWidow V3 Quartz Лучший монитор Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    4 января, 2021

    Samsung получил патент на селфи-камеру с оригинальной заглушкой

    3 января, 2021

    Майнинговая ферма из Лас-Вегаса на видеокартах RTX 3080 обеспечивает доход в размере 15,6 тыс долл./мес.

    Xiaomi Mi 11 Pro будет выпущен под китайский Новый год

    2 января, 2021

    Xiaomi получила патент на новый дизайн смартфона с двухсторонним дисплеем

    За первые пять минут новогодних продаж «разлетелось» 350 000 телефонов Xiaomi Mi 11

    30 декабря, 2020

    Motorola переходит на скругленные края со всех четырех сторон

    Стали известны подробности о новых мобильных видеокартах серии NVIDIA GeForce RTX 30

    Анонсированы 6,56-дюймовые Vivo X60 и X60 Pro с премиальной оптикой Zeiss

    Microsoft будет торговать аппликацией и накладками для Surface

    29 декабря, 2020

    Спикерфон Anker PowerConf делает звук профессиональным для домашних аудиосовещаний

    Разборка ZTE Axon 20 5G раскрыла тайны конструкции подэкранной селфи-камеры

    Новогодняя скидка на наушники Apple AirPods Max Caviar составит 700 000 рублей

    Canon запатентовала конструкцию стабилизатора для съемки с рук

    Новый маршрутизатор Xiaomi Mi Router AX6000 понимает Wi-Fi 6 Enhanced

    28 декабря, 2020

    Xiaomi сдержала обещание: Mi 11 стал первым смартфоном на Snapdragon 888

    В Microsoft Windows 10X появится новый режим Modern Standby

    Выпуск Apple Car может состояться на раньше 2028 года

    6,56-дюймовый Vivo X60 Pro будет оснащен премиальной оптикой Zeiss

    12,9-дюймовый iPad Pro с mini-LED дисплеем появится уже в начале 2021 года

    Huawei готовит к выпуску ноутбук на базе Kirin по значительно более низкой цене

    ССЫЛКИ