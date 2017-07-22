Samsung получил патент на селфи-камеру с заглушкой. Примененный хитрый трюк позволяет имеет ряд неоспоримых преимуществ, которые не дают другие технологические решения, используемые на рынке. Этот патент Samsung был опубликован 24 декабря 2020 года.
Патент был подан Samsung во Всемирное ведомство интеллектуальной собственности (WIPO). Его появление указывает на то, что компания может активно работать в настоящее время над развитием концепции подэкранной камеры, не требующей дополнительных технологических ухищрений, но при этом позволяющей не только освободить экран от «нестандартных» элементов в виде вырезов, из-за чего возникает много проблем, например, в игровых программах, а также решить вопросы, связанные с личной безопасностью.
Предлагаемое Samsung решение предусматривает введение небольшого дополнительного элемента - сенсора фронтальной селфи-камеры. В патенте объясняется, как можно разместить его под основным экраном и как управлять им с помощью механической задвижки или специального привода.
Отмечается, что при таком решении селфи-камера становится доступной только в те моменты, когда пользователю необходимо использовать фронтальную камеру. В этом случае происходит смещение дополнительного дисплейного элемента вниз. Это открывает доступ к сенсору селфи-камеры. После этого световой поток беспрепятственно попадает на датчик. Когда камера не используется, дополнительный дисплей закрывает собой сенсор камеры, делая его гарантированно (механически) неработоспособным. Это исключает возможность «подглядывания» за пользователем.
Последнее время многие бренды - производители смартфонов пробуют различные технологии, чтобы сделать смартфоны безрамочными ради максимального увеличения площади экрана. Наличие селфи-камеры было одним из главным препятствий для реализации этой цели.
Были предложены различные конструкции, включая прямоугольный, V- и U-образный вырезы. Позднее появились выдвигающиеся как перископ камеры, подэкранные камеры с лазерной перфорацией дисплейной матрицы. Были также решения с круглым вырезом на дисплее.
Новое решение интересно также тем, что позволяет управлять доступом к селфи-камерой и обеспечить ее физическую недоступность. Интерес к такому решению предъявляют пользователи, обеспокоенные личной безопасностью.
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