Компания Huawei Technologies подтвердила свое намерение развивать облачные сервисы, требующие использования в том числе сервисов 5G. Это необходимо, чтобы противостоять санкционному давлению со стороны США, за счет которого ее стараются вытолкнуть с рынка мобильных устройств. Об этом заявил основатель компании Рен Чжэнфэй.
С его слов, китайский производитель смартфонов теперь будет уделять первостепенное внимание направлению развития облачных сервисов и услуг. Благодаря глобальной экспансии, он намерен сохранить лидирующие позиции и на рынке мобильных устройств.
О коррекции стратегии развития в Huawei сообщалось ранее. Впервые об этом было заявлено на общем собрании сотрудников компании еще в ноябре 2020 года. Тогда старший исполнительный директор Huawei заявил о намерении наращивать разработки в облачных сервисов. Была поставлена задача нащупать и совершить «прорыв» в этой области.
«Для нас не подходит идти по тому пути, которому сейчас следуют Alibaba и Amazon... У них есть доступ к неограниченным финансовым ресурсам на фондовом рынке США... Нашему корпоративному бизнесу необходимо создать свой плацдарм для экспансии... Если наши стратегические усилия будут распыляться, то мы потеряем нашу боевую мощь».
Рен Чжэнфэй показал разницу, которая существует между Huawei и другими технологическими компаниями. Например, Amazon объединяет под своим началом многие технологические направления: электронная коммерция, поддержка потокового видео, облачные вычисления. В отличие от таких компаний, Huawei сосредоточена в основном на услугах по созданию телекоммуникационного оборудования и выпусках смартфонов. Это ограничивает ее маневр и возможности роста.
По словам основателя Huawei, компания должна учиться у таких компаний, как Amazon и Microsoft. «Они сумели достичь уже много в области глобальных облачных сервисов. Эти бренды фокусируются на таких направлениях, как IaaS (Облачная инфраструктура как услуга) и PaaS (Облачная платформа как услуга). Это позволяет им получать доход за счет платы клиентов за пользование облачными вычислительными ресурсами, такими как сети и хранилища данных.
На данный момент Huawei уже является ведущим поставщиком облачных услуг в Китае. Помимо него, популярностью в стране пользуются также сервисы Alibaba и Tencent. В то же время облачное присутствие Huawei на мировом рынке по-прежнему невелико, несмотря на то, что в настоящее время наблюдается всплеск спроса на сервисные услуги.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".