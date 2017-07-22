Как сообщает Bloomberg, 12-летняя британка возбудила судебное дело против пекинской компании «ByteDance» - создателя ведущей в мире видеоплатформы для коротких видео. Об истце известно, что это - девочка и она проживает в Лондоне, но ее имя не раскрывается с целью сохранения анонимности.
Суть иска состоит в том, что британская девочка обвиняет китайскую компанию в нарушении правил Евросоюза по защите персональных данных - Общего регламента по защите персональных данных (General Data Protection Regulation, GDPR). С помощью этого закона Европарламент, Совет ЕС и Европейская комиссия унифицируют защиту персональных данных для всех лиц в Евросоюзе. Постановление, описывающее эти правила, регламентирует также правила экспорта данных из ЕС.
Поскольку истец является несовершеннолетним, для возбуждения дела потребовалось получить одобрение со стороны судьи в Лондоне. Оно было получено от судьи Марка Варби, который будет вести дело. Обвинителя поручено представлять Энн Лонгфилд, уполномоченному по делам детей в Британии.
Первым делом Лонгфилд заявила, что крайне важным было добиться от суда признания анонимного участия ее клиента в судебном разбирательстве. Это сделано для того, чтобы избежать возможных проявлений «прямого грубого онлайн-вмешательства, издевательств, со стороны других детей и взрослых пользователей приложения TikTok», а также возбуждения «негативной или враждебной реакции со стороны влиятельных лиц в социальных сетях». Они могут возникнуть, если личность будет обнародована. Контролировать подобную агрессию социальная сеть не имеет возможности.
Принимая решение, судья Марк Варби заявил, что ребенок «намерен обратиться в суд, утверждая, что ее права на неприкосновенность частной жизни и права других, подобных ей детей, были нарушены способами, требующими правовой защиты. Нарушения были осуществлены преднамеренно или по ошибке». Судья также добавил, что отказ от предоставления девушке-истцу права на сохранение анонимности может «оказать сдерживающее влияние на подачу аналогичных исков со стороны других детей по защите их прав на защиту персональных данных».
У будущего судебного разбирательства есть существенная проблема. Дело в том, что согласно правилам TikTok, минимальный возраст для использования приложения составляет 13 лет. Таким образом, технически девушка не имела права пользоваться TikTok без присмотра взрослых.
В то же время в TikTok есть режим, позволяющий детям младше 13 лет просматривать видео, которые признаны подходящими для детей. Сами дети могут записывать свое видео, но они не имеют права публиковать их лично. Остальные обстоятельства судебного дела пока неизвестны.
В этой связи необходимо отметить, что в июне этого года руководство ЕС по защите данных создало рабочую группу с целью изучения правил, применяемых в TikTok для сбора личных данных детей. В настоящее время ведется расследование «обработки и практики TikTok».
Компания TikTok уже выступила с заявлением, в котором говорится: «Конфиденциальность и безопасность являются главными приоритетами для TikTok, и у нас есть надежные политики, процессы и технологии для защиты всех пользователей, и в частности наших молодых пользователей».
В то же самое время, когда Правительство США потребовало от ByteDance продать бизнес, чтобы приложение можно было использовать на территории США, китайские власти запретили ее продажу американской компании.
По состоянию на конец 2020 года приложение Tiktok имеет более двух миллионов загрузок в App Store и Google Play Store. Число активных пользователей превышает 800 миллионов аккаунтов.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".