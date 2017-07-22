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Qualcomm анонсировал 8-нм процессор Snapdragon 480 5G

04 января 2021, 20:42




Компания Qualcomm объявила о выпуске нового чипсета Snapdragon 480 5G 4-й серии для мобильных устройств.

Новый чипсет выпускается на базе 8-нм техпроцесса и оснащен 8-ядерным процессором Kyro 460 с тактовой частотой до 2 ГГц. Модель отличается рядом новых функций. Это дает ему высокие шансы на оснащение широкого круга новых мобильных устройств, значительно больше, чем у предшественника - чипсета Snapdragon 460 предыдущего поколения.

Qualcomm выпустил «народный» 8-нм чипсет Snapdragon 480 5G


Главным достоинством нового чипсета является его заявленный 100% рост производительности как по вычислительным, так и по графическим операциям. Кроме этого, имеется поддержка технологии быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 4+, а также полный набор поддержки современных сетевых технологий, в том числе 5G.

Аппаратная начинка нового чипсета состоит из двух высокопроизводительных процессоров Kryo 540 Prime (на базе A76) с тактовой частотой до 2 ГГц и шести энергосберегающих процессоров Kryo 560 (на базе A55) с частотой работы до 1,8 ГГц. Графический процессор Qualcomm Adreno 619 дополняет расчетный блок и поддерживает стандарты OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP, Vulkan 1.1.

Имеется также новейший процессор Qualcomm AI Engine с 70% ростом производительности AI по сравнению со Snapdragon 460.

Отмечаются расширенные возможности беспроводной связи, которые предоставляет Snapdragon 480 5G. Прежде всего, это - двухдиапазонный режим работы 2х2 Wi-Fi 6 и 2х2 Wi-Fi 6 Ready.

Поддержку телеком-сетей предоставляет интегрированный модем Snapdragon X51 5G и его радиочастотная система. Скорость загрузки нового чипсета в сетях 5G может доходить до 2,5 Гбит/с, а в сетях 4G/LTE до 800 Мбит/с. Скорость отправки: 5G - до 660 Мбит/с, а в сетях 4G/LTE - до 210 Мбит/с. Поддерживаются автономный (SA) и неавтономный (NSA) стандарты связи 5G, FDD- и TDD-кодирование, динамическое раздельное использование спектра.

Для диапазона связи 5G mmWave ширина полосы пропускания составляет до 200 МГц, 2х2 MIMO; для диапазона 5G Sub-6 ГГц полоса имеет ширину 100 МГц, 4х4 MIMO.

Поддерживаются также технологии Qualcomm 5G PowerSave, Qualcomm Smart Transmit, Qualcomm Wideband Envelope Tracking, Qualcomm Signal Boost.

Qualcomm выпустил «народный» 8-нм чипсет Snapdragon 480 5G


Средства поддержки графики чипсета Snapdragon 480 5G позволяют работать с дисплеем, имеющим разрешение вплоть до FHD+ при частоте обновления экрана до 120 Гц.

Поддержка обработки фото/видео тоже выглядит достойно. Реализована возможность работы со сдвоенным блоком камер при их разрешении до 25 Мп и 13 Мп. Есть режим поддержки одиночной камеры до 64 Мп. С помощью 14-разрядного тройного ISP-блока реализована обработка данных с датчика изображения Qualcomm Spectra 345.

Этих вычислительных возможностей достаточно для поддержки захвата видео уровня 1080p / 60 кадр/сек или для параллельного видеозахвата уровня 1080p / 30 кадр/сек с двух источников или 720p / 30 кадр/сек с трех источников. Имеется также поддержка видеозаписи в замедленном режиме 720p /120 кадр/сек.

За анонсом нового чипсета ожидается выпуск первых моделей устройств на базе нового чипсета Snapdragon 480. Ожидается, что они появятся уже в начале 2021 года. Первыми вендорами выступят HMD Global, OnePlus, OPPO и vivo.



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