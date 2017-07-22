Компания Qualcomm объявила о выпуске нового чипсета Snapdragon 480 5G 4-й серии для мобильных устройств.
Новый чипсет выпускается на базе 8-нм техпроцесса и оснащен 8-ядерным процессором Kyro 460 с тактовой частотой до 2 ГГц. Модель отличается рядом новых функций. Это дает ему высокие шансы на оснащение широкого круга новых мобильных устройств, значительно больше, чем у предшественника - чипсета Snapdragon 460 предыдущего поколения.
Главным достоинством нового чипсета является его заявленный 100% рост производительности как по вычислительным, так и по графическим операциям. Кроме этого, имеется поддержка технологии быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 4+, а также полный набор поддержки современных сетевых технологий, в том числе 5G.
Аппаратная начинка нового чипсета состоит из двух высокопроизводительных процессоров Kryo 540 Prime (на базе A76) с тактовой частотой до 2 ГГц и шести энергосберегающих процессоров Kryo 560 (на базе A55) с частотой работы до 1,8 ГГц. Графический процессор Qualcomm Adreno 619 дополняет расчетный блок и поддерживает стандарты OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP, Vulkan 1.1.
Имеется также новейший процессор Qualcomm AI Engine с 70% ростом производительности AI по сравнению со Snapdragon 460.
Отмечаются расширенные возможности беспроводной связи, которые предоставляет Snapdragon 480 5G. Прежде всего, это - двухдиапазонный режим работы 2х2 Wi-Fi 6 и 2х2 Wi-Fi 6 Ready.
Поддержку телеком-сетей предоставляет интегрированный модем Snapdragon X51 5G и его радиочастотная система. Скорость загрузки нового чипсета в сетях 5G может доходить до 2,5 Гбит/с, а в сетях 4G/LTE до 800 Мбит/с. Скорость отправки: 5G - до 660 Мбит/с, а в сетях 4G/LTE - до 210 Мбит/с. Поддерживаются автономный (SA) и неавтономный (NSA) стандарты связи 5G, FDD- и TDD-кодирование, динамическое раздельное использование спектра.
Для диапазона связи 5G mmWave ширина полосы пропускания составляет до 200 МГц, 2х2 MIMO; для диапазона 5G Sub-6 ГГц полоса имеет ширину 100 МГц, 4х4 MIMO.
Поддерживаются также технологии Qualcomm 5G PowerSave, Qualcomm Smart Transmit, Qualcomm Wideband Envelope Tracking, Qualcomm Signal Boost.
Средства поддержки графики чипсета Snapdragon 480 5G позволяют работать с дисплеем, имеющим разрешение вплоть до FHD+ при частоте обновления экрана до 120 Гц.
Поддержка обработки фото/видео тоже выглядит достойно. Реализована возможность работы со сдвоенным блоком камер при их разрешении до 25 Мп и 13 Мп. Есть режим поддержки одиночной камеры до 64 Мп. С помощью 14-разрядного тройного ISP-блока реализована обработка данных с датчика изображения Qualcomm Spectra 345.
Этих вычислительных возможностей достаточно для поддержки захвата видео уровня 1080p / 60 кадр/сек или для параллельного видеозахвата уровня 1080p / 30 кадр/сек с двух источников или 720p / 30 кадр/сек с трех источников. Имеется также поддержка видеозаписи в замедленном режиме 720p /120 кадр/сек.
За анонсом нового чипсета ожидается выпуск первых моделей устройств на базе нового чипсета Snapdragon 480. Ожидается, что они появятся уже в начале 2021 года. Первыми вендорами выступят HMD Global, OnePlus, OPPO и vivo.
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