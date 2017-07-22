Компания D-Link объявила о доступности для продаж в России унифицированной защищенной точки доступа AC1300 Wave 2 DWL-8720AP для outdoor-инсталляции. Главные достоинства нового продукта: уровень защиты соответствует стандарту IP67, а общая скорость беспроводных соединений по WiFi может достигать 1267 Мбит/с, где основная часть (2/3) доступной пропускной способности приходится на диапазон 5 ГГц (до 867 Мбит/с), а оставшаяся треть добирается в диапазоне 2,4 ГГц (до 400 Мбит/с).
Новый продукт предназначен для построения распределенных беспроводных корпоративных сетей, где необходимо обеспечить беспроводной связью мобильных клиентов с высокой плотностью их появления. В качестве наиболее подходящих мест установки рассматриваются средние и крупные промышленные предприятия, учебные заведения, медицинские центры, гостиничные комплексы.
Высокую защищенность от угроз outdoor-инсталляций обеспечивает прочный корпус. Он способен противостоять проникновению пыли и мелких частиц, водяных струй. Корпус выдерживает полное погружение под воду на время до 30 минут. Рабочий температурный диапазон охватывает полный эксплуатационный диапазон от -40 до +60ºС.
Для построения сети доступен LAN-порт 10/100/1000BASE-T с поддержкой PoE (IEEE 802.3af). Для локальной настройки предоставлен консольный порт с разъемом RJ-45. Контур внешних WiFi подключений поддерживается с помощью двух внешних съемных двухдиапазонных всенаправленных антенн, имеющих коэффициент усиления 3,5 dBi (2,4 ГГц) и 5 dBi (5 ГГц). Для построения специальных сетей с вытянутым профилем доступны штатные разъемы N-типа, позволяющие использовать внешние направленные антенны.
Устройства DWL-8720AP могут применяться как автономно для организации локальной зоны Wi-Fi, так и в мостовых соединениях (WDS) с другими беспроводными устройствами для расширения границ перемещения Wi-Fi-клиентов. Есть также вариант использования в составе группы устройств под управлением беспроводного контроллера, например, DWC-1000 и DWC-2000. В этом случае можно выстраивать распределенные, масштабируемые беспроводные сети с централизованным управлением, бесшовным роумингом и балансировкой нагрузки между соседними устройствами.
Поддерживаются стандарт 802.1p (CoS) и технология WMM (Wi-Fi Multimedia), с помощью которых можно задавать приоритеты при передаче трафика. Это позволяет добиться нужного уровня QoS для трафика, чувствительного к временным задержкам трафика, например, для передачи потокового видео, IP-телефонии и др. в условиях высокой загруженности беспроводной сети.
Поддерживается механизм Band Steering для динамического распределения Wi-Fi-клиентов между частотными диапазонами. Функция Airtime Fairness позволяет выделять равные слоты времени для передачи данных от всех подключенных устройств. Поддерживается также одновременная передача двух независимых потоков данных через разные антенны нескольким устройствам DWL-8720AP (MU-MIMO 2х2).
Точка доступа DWL-8720AP доступна для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная розничная цена составляет $589.
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