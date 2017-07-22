Adobe официально рекомендует немедленно удалить поддержку Flash со всех устройств, включая домашние компьютеры. Это не экстренная, а окончательная мера, отмечают в Adobe. О необходимости было заявлено еще в 2017 году, когда Adobe объявила о своих планах прекратить поддержку Flash. Тогда же было заявлено, что поддержка продлится до конца 2020 года.
Теперь, с началом 2021 года, поддержка всего необходимого программного обеспечения Flash прекращается. Со 2 января прекращен доступ к странице загрузки ПО, а с 12 января будут блокироваться любые попытки запуска Flash Player. Adobe настоятельно рекомендует удалить поддержку Flash со всех сайтов.
Adobe Flash Player больше не поддерживается компьютерным программным обеспечением для контента, созданного на платформе Adobe Flash. Flash Player служил для просмотра мультимедийного содержимого и позволял запускать полнофункциональные интернет-приложения и передавать потоковое аудио и видео. В настоящее время взамен Flash используются функциональные средства в рамках стандарта HTML5. Flash уже давно стал устаревший технологией для большинства сайтов. Но если сайт давно не обновлялся структурно, то велика вероятность появления у него сбоев.
Устранение Flash не должно сильно повлиять на пользователей, потому что многие популярные браузеры уже давно отказались от этого инструмента. До сих пор он применялся только в случаях, когда Flash явно указывался на загрузку. Впрочем, изменения не коснутся пользователей iPhone и iPad, поскольку iOS и iPadOS никогда не поддерживали Flash.
Поддержка Flash могла сохранится для показа файлов .swf и .flv. Владельцы веб-ресурсов начали отказываться от использования этих мультимедиа файлов уже в первой половине 2010-х годов. Они ссылались на повышенные требования к памяти и большому расходу вычислительной мощности. Альтернативная технология HTML5 позволила загружать аналогичный контент быстрее, расходуя меньше трафика и времени. Позднее Google перестал выдавать Flash-файлы в своей поисковой выдаче, что оказало сильное влияние на их распространение.
Интересно напомнить, что Стив Джобс, бывший гендиректор Apple, еще в 2010 году выпустил открытое письмо «Мысли о Flash», в котором критиковал это программное обеспечение Adobe, упрекая его в недостаточной надежности, несовместимости с мобильными сайтами и ответственность за серьезную разрядку батареи мобильных устройств. Джобс отмечал, что Adobe «мучительно медленно внедряет улучшения на платформе Apple». В результате он назвал Flash «мертвым грузом».
В прошлом Adobe Flash Player постоянно страдал от уязвимостей, которые подвергали пользователей Mac и ПК воздействию вредоносных программ. Это заставляло Microsoft и Apple неустанно работать над исправлением условий, которые вели к нарушениям политик безопасности.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".