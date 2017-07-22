Apple провели эскизные испытания в Foxconn гибридной складной модели iPhone+iPad. Речь идет не о готовом устройстве, а о прототипе на стадии эскизного проекта. В испытаниях приняло участие две складные модели, которые подтвердили свою надежность на официальных тестах Foxconn. Информацию об этом предоставило издание UDN, объявив, что целью испытаний было подтверждение механической долговечности разрабатываемых механизмов складывания.
В тестах приняли участие две модели. Каждая из них имела собственный механизм складывания, аналогичный Galaxy Z Fold 2 и Galaxy Z Flip: один предусматривал изгиб по горизонтали, другой - по вертикали.
Apple учла уроки прошлого. Именно надежность работы механизма складывания, а также зависимые от этого дизайн корпуса и дисплей были ключевыми темами для испытаний. Именно эти элементы потребовали наиболее серьезные доработки при запуске первого складного смартфона Samsung Galaxy Fold.
Предложенные Apple конструкции прошли проверку на качество работы механизма складывания и его долговечность. Успех был достигнут с первого раза. Это говорит о том, что компания серьезно подошла к конструкционной проработке.
Почему Apple провела тесты сразу для двух альтернативных типа механизма складывания, эксперты UDN заявили, что речь идет о принципиальном сравнении концепций с целью выбора наилучшей. Проигравший концепт будет отклонен и не будет принимать участия в дальнейшей разработке.
В настоящее время нет никакой информации, когда Apple собирается выпустить готовое складное устройство. Разработка находится на ранней стадии, ожидать появления готового складного смартфона ранее 2022 года не имеет смысла.
Ожидается, что к выходу устройства Apple выпустит также гибридное ПО, которое позволит функционально применять iOS/iPadOS на одном устройстве. Концепт складного смартфона Apple представляет собой объединенное устройство, которое наделено двумя форм-факторами: планшет и смартфон.
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