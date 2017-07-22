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Apple провела эскизные испытания в Foxconn гибридной складной модели iPhone+iPad

05 января 2021, 18:06




Apple провели эскизные испытания в Foxconn гибридной складной модели iPhone+iPad. Речь идет не о готовом устройстве, а о прототипе на стадии эскизного проекта. В испытаниях приняло участие две складные модели, которые подтвердили свою надежность на официальных тестах Foxconn. Информацию об этом предоставило издание UDN, объявив, что целью испытаний было подтверждение механической долговечности разрабатываемых механизмов складывания.

В тестах приняли участие две модели. Каждая из них имела собственный механизм складывания, аналогичный Galaxy Z Fold 2 и Galaxy Z Flip: один предусматривал изгиб по горизонтали, другой - по вертикали.

Apple провела эскизные испытания в Foxconn гибридной складной модели iPhone+iPad


Apple учла уроки прошлого. Именно надежность работы механизма складывания, а также зависимые от этого дизайн корпуса и дисплей были ключевыми темами для испытаний. Именно эти элементы потребовали наиболее серьезные доработки при запуске первого складного смартфона Samsung Galaxy Fold.

Предложенные Apple конструкции прошли проверку на качество работы механизма складывания и его долговечность. Успех был достигнут с первого раза. Это говорит о том, что компания серьезно подошла к конструкционной проработке.

Apple провела эскизные испытания в Foxconn гибридной складной модели iPhone+iPad


Почему Apple провела тесты сразу для двух альтернативных типа механизма складывания, эксперты UDN заявили, что речь идет о принципиальном сравнении концепций с целью выбора наилучшей. Проигравший концепт будет отклонен и не будет принимать участия в дальнейшей разработке.

В настоящее время нет никакой информации, когда Apple собирается выпустить готовое складное устройство. Разработка находится на ранней стадии, ожидать появления готового складного смартфона ранее 2022 года не имеет смысла.

Ожидается, что к выходу устройства Apple выпустит также гибридное ПО, которое позволит функционально применять iOS/iPadOS на одном устройстве. Концепт складного смартфона Apple представляет собой объединенное устройство, которое наделено двумя форм-факторами: планшет и смартфон.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

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