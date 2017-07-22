Компания ASUS представила 27-дюймовый профессиональный монитор ProArt PA278CV с «честным» разрешением 1440p. Здесь не используется искусственное повышение dpi, которое нередко применяется, создавая фактически подмену «натуральной оптики» на «цифровую реальность».
Новый монитор ASUS предназначен для творческой работы, поэтому в нем все сделано «максимально честным». Здесь нет «кривых зеркал» (изогнутого монитора) - панель IPS преднамеренно сделана плоской, чтобы максимально точно передавать картинку оригинала. Обеспечена реалистичная картина цветового спектра - 100% sRGB, каноничное кодирование изображения по правилам Rec. 709. Уже при заводской настройке выполнена классическая калибровка с применением программного инструмента Calman, что обеспечивает точность передачи цвета ΔE<2.
Для подключения монитора PA278CV предусмотрен порт USB-C (сквозной порт DisplayPort) мощностью 65 Вт. Это отвечает последним трендам в развитии средств подключения устройств. Благодаря такой возможности, можно использовать только один кабель и для питания, и для ввода-вывода данных.
Помимо этого, также предусмотрены порт HDMI 1.4 и два порта DisplayPort 1.2. Это позволяет реализовать последовательное подключение с использованием нескольких мониторов.
Угол обзора составляет 178°, частота обновления - 75 Гц с поддержкой средств синхронизации VESA Adaptive Sync. Время отклика равно 5 мс (GTG). Яркость - 350 кд/м², контрастность 1000:1.
Дисплей сертифицирован в TÜV Rhineland на качество регулировки яркости без мерцаний и низкий уровень синего для безопасности зрения.
Цену модели пока не раскрыта.
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