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ASUS представила 27-дюймовый профессиональный монитор ProArt PA278CV с «честным» разрешением 1440p

06 января 2021, 11:24




Компания ASUS представила 27-дюймовый профессиональный монитор ProArt PA278CV с «честным» разрешением 1440p. Здесь не используется искусственное повышение dpi, которое нередко применяется, создавая фактически подмену «натуральной оптики» на «цифровую реальность».

ProArt PA278CV


Новый монитор ASUS предназначен для творческой работы, поэтому в нем все сделано «максимально честным». Здесь нет «кривых зеркал» (изогнутого монитора) - панель IPS преднамеренно сделана плоской, чтобы максимально точно передавать картинку оригинала. Обеспечена реалистичная картина цветового спектра - 100% sRGB, каноничное кодирование изображения по правилам Rec. 709. Уже при заводской настройке выполнена классическая калибровка с применением программного инструмента Calman, что обеспечивает точность передачи цвета ΔE<2.

Для подключения монитора PA278CV предусмотрен порт USB-C (сквозной порт DisplayPort) мощностью 65 Вт. Это отвечает последним трендам в развитии средств подключения устройств. Благодаря такой возможности, можно использовать только один кабель и для питания, и для ввода-вывода данных.

ProArt PA278CV


Помимо этого, также предусмотрены порт HDMI 1.4 и два порта DisplayPort 1.2. Это позволяет реализовать последовательное подключение с использованием нескольких мониторов.

Угол обзора составляет 178°, частота обновления - 75 Гц с поддержкой средств синхронизации VESA Adaptive Sync. Время отклика равно 5 мс (GTG). Яркость - 350 кд/м², контрастность 1000:1.

Дисплей сертифицирован в TÜV Rhineland на качество регулировки яркости без мерцаний и низкий уровень синего для безопасности зрения.

Цену модели пока не раскрыта.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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