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В IKEA решили «погреться» от славы PS5 и Xbox Series X

06 января 2021, 14:23




В магазинах IKEA появились бумажные макеты новых игровых приставок PS5 и Xbox Series X. Там появились бумажные копии игровых приставок, но они выставлены не для продажи.

Как объяснили в компании, это сделано неслучайно. Продавцы в магазинах IKEA успели заметить, там в торговых павильонах стали встречаться покупатели, которые приезжали в магазин с собственными игровыми приставками.

В IKEA решили «погреться» от славы PS5 и Xbox Series X


На первый взгляд, это показалось абсурдным, тем более, что это крайне неудобно таскать с собой крупные «гаджеты». Но объяснение причин не заставило себя ждать. Как оказалось, среди покупателей оказалось немало таких, кому не безразлично, как будут выглядеть их игровые приставки вместе с новой мебелью. Им хотелось заранее убедиться, что любимые «игрушки» впишутся в габариты отсеков, их можно будет беспрепятственно подключить к сети, они будут смотреться «в тон с другой мебелью».

В IKEA решили «погреться» от славы PS5 и Xbox Series X


В результате «открытий» в магазинах IKEA было решено выпустить бумажные макеты игровых приставок PS5 и Xbox Series X, которые избавляют покупателей от обременительных действий по их привозу. Но сами приставки здесь не продают, что немного удивительно.

В IKEA решили «погреться» от славы PS5 и Xbox Series X


Эта маркетинговая инициатива вызвала одобрение среди покупателей. Они стали активно обсуждать нововведения IKEA в социальных сетях, обращая внимание на оригинальность и клиентоориентированность инициативы.



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