В магазинах IKEA появились бумажные макеты новых игровых приставок PS5 и Xbox Series X. Там появились бумажные копии игровых приставок, но они выставлены не для продажи.
Как объяснили в компании, это сделано неслучайно. Продавцы в магазинах IKEA успели заметить, там в торговых павильонах стали встречаться покупатели, которые приезжали в магазин с собственными игровыми приставками.
На первый взгляд, это показалось абсурдным, тем более, что это крайне неудобно таскать с собой крупные «гаджеты». Но объяснение причин не заставило себя ждать. Как оказалось, среди покупателей оказалось немало таких, кому не безразлично, как будут выглядеть их игровые приставки вместе с новой мебелью. Им хотелось заранее убедиться, что любимые «игрушки» впишутся в габариты отсеков, их можно будет беспрепятственно подключить к сети, они будут смотреться «в тон с другой мебелью».
В результате «открытий» в магазинах IKEA было решено выпустить бумажные макеты игровых приставок PS5 и Xbox Series X, которые избавляют покупателей от обременительных действий по их привозу. Но сами приставки здесь не продают, что немного удивительно.
Эта маркетинговая инициатива вызвала одобрение среди покупателей. Они стали активно обсуждать нововведения IKEA в социальных сетях, обращая внимание на оригинальность и клиентоориентированность инициативы.
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