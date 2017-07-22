Линус Торвальдс, разработчик ядра Linux, опубликовал еще одну тираду, которая имеет шансы стать очень громкой и определить дальнейший путь развития рынка памяти. Он обвинил Intel к преднамеренном сдерживании развития этого рынка. По его мнению, Intel специально препятствует широкому внедрению правильного типа памяти, извлекая из этого выгоду. Пост был опубликован в почтовой рассылке разработчиков, занятых разработкой ядра Linux.
Содержание поста выражало мнение Торвальдса, что в современных потребительских устройствах невозможно найти применение памяти класса ECC.
ECC-память - это такой тип компьютерной памяти, в которой реализован механизм автоматического распознавания и устранения ошибок в содержимом битов. Такие ошибки способны возникать спонтанно в результате недостаточного заряда, его утечки, старения памяти, внешнего воздействия и пр. Память, не поддерживающая коррекцию ошибок, обозначается как non-ECC. Как правило, память с коррекцией ошибок способна исправлять ошибки, которые иначе ведут к появлению ложных результатов. Технология ECC помогает избегать возникновения более серьезных проблем.
По мнению Торвальдса, технологию ECC необходимо внедрять повсюду, а не только на серверных площадках. В Intel считают иначе, заявил Линус Торвальдс.
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