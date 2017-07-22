Американская компания Dynatron выпустила моноблочный водяной кулер L15 AIO с замкнутым контуром охлаждения. Благодаря выбранному конструкционному решению, водоблок имеет значительно меньше габаритные размеры по толщине, чем у кулеров традиционного типа. Он способен обеспечить значительный отвод тепла от процессора, вплоть до 250 Вт.
Радиатор имеет габаритные размеры 240х120 мм и оснащен парой 120-миллиметровых PWM-вентиляторов с шариковым креплением. Эти вентиляторы поддерживают модуляцию длительности импульса, что позволяет управлять скоростью вращения лопастей в очень широком диапазоне. В отличие от обычных вентиляторов, которые могут только вращаться с постоянной скоростью либо стоять на месте, PWM-модель способна увеличивать или снижать скорость вращения лопастей в зависимости от текущий условий теплоотвода.
PWM-вентиляторы L15 AIO способны вращаться со скоростью от 600 до 2400 об/мин. Это обеспечивает создание воздушного потока от 0,65 до 2,6 м3/мин при уровне шума от 16 до 38 дБА.
Новый кулер поддерживает сокеты самых последних моделей - Intel LGA1200 и LGA115x, а также сокеты AMD AM3+ (или более старые), которые по неизвестной причине не указаны в его технической спецификации.
Цена изделия не раскрыта.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка".