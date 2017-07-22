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Dynatron выпустил водяной кулер L15 AIO для сокетов нового поколения

06 января 2021, 17:35




Американская компания Dynatron выпустила моноблочный водяной кулер L15 AIO с замкнутым контуром охлаждения. Благодаря выбранному конструкционному решению, водоблок имеет значительно меньше габаритные размеры по толщине, чем у кулеров традиционного типа. Он способен обеспечить значительный отвод тепла от процессора, вплоть до 250 Вт.

Dynatron выпустил жидкостный кулер L15 AIO для сокетов нового поколения


Радиатор имеет габаритные размеры 240х120 мм и оснащен парой 120-миллиметровых PWM-вентиляторов с шариковым креплением. Эти вентиляторы поддерживают модуляцию длительности импульса, что позволяет управлять скоростью вращения лопастей в очень широком диапазоне. В отличие от обычных вентиляторов, которые могут только вращаться с постоянной скоростью либо стоять на месте, PWM-модель способна увеличивать или снижать скорость вращения лопастей в зависимости от текущий условий теплоотвода.

Dynatron выпустил жидкостный кулер L15 AIO для сокетов нового поколения


PWM-вентиляторы L15 AIO способны вращаться со скоростью от 600 до 2400 об/мин. Это обеспечивает создание воздушного потока от 0,65 до 2,6 м3/мин при уровне шума от 16 до 38 дБА.

Новый кулер поддерживает сокеты самых последних моделей - Intel LGA1200 и LGA115x, а также сокеты AMD AM3+ (или более старые), которые по неизвестной причине не указаны в его технической спецификации.

Dynatron выпустил жидкостный кулер L15 AIO для сокетов нового поколения


Цена изделия не раскрыта.



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