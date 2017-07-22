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GELID анонсировал новую модель ARGB-кабелей ASTRA для подсветки ПК

06 января 2021, 22:02




Компания GELID Solutions анонсировала выпуск новой серии удлинительных ARGB-кабелей подсветки ASTRA. Новая модель входит в популярную продуктовую линейку GELID Solutions GAMER и выстроена на базе многослойной кабельной разводки калибра 18 AWG.

GELID анонсировал новую модель ARGB-кабелей ASTRA для подсветки ПК


В состав комплекта ASTRA входят специальный оптоволоконный модуль в оплетке и 24-жильный сверхъяркий светодиодный RGB-модуль, позволяющий создать невероятно яркую RGB-подсветку. Имеются также опции поставки с 8-/16-жильной кабельной системой.

Толщина кабеля в сборе составляет всего 20 мм. Его легко устанавливать, гнуть и сворачивать, обеспечивая беспроблемный подвод питания к материнской плате и графическому процессору.

GELID анонсировал новую модель ARGB-кабелей ASTRA для подсветки ПК


Кабельная разводка состоит из медных проводов калибра 18 AWG. Она имеет многослойную одинарную оплетку, обеспечивающую повышенную надежность, термостойкость и энергоэффективность.

ASTRA поддерживает механизм ARGB Sync, используя для управления два встроенных 3-контактных ARGB-кабеля. Модель можно использоваться с любыми современными материнскими платами, где имеется поддержка для адресуемых RGB-функций. Их выпускают ASUS, Gigabyte, MSI и ASRock. Можно применять любую предустановку освещения или создавать собственные яркие цветовые эффекты с помощью совместимого программного обеспечения управления ARGB-подсветкой.

Помимо ARGB-кабелей, в комплект входят также разъемы для последовательного подключения модулей и защитные колпачки на кабели, что облегчает подключение внутри ПК.

GELID анонсировал новую модель ARGB-кабелей ASTRA для подсветки ПК


Предусмотрены несколько вариантов комплектации ASTRA:

  1. с 8-контактным ATX-кабелем для питания процессора (38,99 долларов / 2900 руб.);
  2. со сдвойным 8-контактным кабелем (двойной разъем питания PCI-E) для питания графического процессора (37,99 долларов / 2800 руб.);
  3. с 24-контактным ATX-кабелем для питания материнской платы ATX (43,99 долларов / 3300 руб.);




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