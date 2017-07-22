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PassMark: AMD кратковременно обогнала Intel по доле процессоров для настольных ПК

07 января 2021, 09:07




По оценкам компании PassMark, доля процессоров Intel и AMD для настольных ПК сравнялась и делится приблизительно поровну. Последний раз такое состояние возникало на мировом рынке в середине 2005 года и продлилось менее полугода. По остальным сегментам рынка - ноутбуки, серверы - доля процессоров AMD пока существенно уступает Intel. В общем сравнении по рынку доля процессоров AMD составляет сейчас немного менее 40%.

По данным PassMark, AMD кратковременно обогнала Intel по доле процессоров для настольных ПК


Оценки компании PassMark проводятся по результатам независимых запросов пользователей, которые запускают популярный бенчмарк PassMark PerformanceTest - эта программа доступна на рынке с 1998 года. С помощью ее можно оценить производительность компьютера, проведя серию тестов и выполнив сравнение с результатами, показанными другими компьютерами. С помощью PassMark PerformanceTest можно оценить производительность и другие характеристики работы процессора, в том числе выполнение вычислительных операций, скорость сжатия данных, шифрования, SSE, инструкций 3DNow! В составе теста есть инструменты для оценки скорости обработки команд 2D и 3D-графики, скорости работы дисков, быстродействия доступа к памяти и т.д.

По данным PassMark, AMD кратковременно обогнала Intel по доле процессоров для настольных ПК


Intel доминирует на рынке процессоров для настольных систем практически все время проведения тестов. Доля AMD была сравнимой в первой половине 2000-х годов, но потом на протяжении очень длительного времени вплоть до 2017 года постепенно снижалась. Перелом произошел на рубеже 2016 и 2017 гг., когда AMD выпустила свои процессоры Ryzen. Они стали быстро завоевывать рынок, набирая очки как одни из лучших среди доступных процессоров.

По данным PassMark, AMD кратковременно обогнала Intel по доле процессоров для настольных ПК


Благодаря успеху Ryzen, доля рынка процессоров AMD для настольных ПК обогнала Intel, достигнув 50,8% по данным на 5 января 2021 года. В настоящий момент она немного снизилась до 49,8%, поскольку данные продолжают обновляться, но тенденция на рынке очевидна.

Несмотря на то, что AMD добилась огромных успехов на рынке настольных ПК, она по-прежнему сильно отстает в сегментах ноутбуков и серверов. Там ее доля рынка составляет 17% и 1,1%, соответственно.

По данным PassMark, AMD кратковременно обогнала Intel по доле процессоров для настольных ПК


Согласно данным PassMark, общая рыночная доля AMD во всех сегментах составляет сейчас 38,2%.



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