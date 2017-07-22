Компания Samsung Electronics анонсировала новые линейки телевизоров 2021 года - Neo QLED, MICRO LED и Lifestyle TV. Анонс состоялся на первой виртуальной презентации First Look, проведенной в преддверии выставки CES 2021 - там будут показаны новинки от других вендоров ТВ-техники.
Главным фактором, влияющим в ближайшие несколько лет на развитие линейки телевизоров Samsung, станет следование стратегии Going Green. Это направление охватывает несколько долгосрочных программ развития ТВ в компании: 1) сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу и повышение энергетической эффективности производства; 2) применение экологичной упаковки в виде отправляемого затем на переработку гофрокартона и минимизации надписей на упаковке для исключения применения масляных чернил; 3) использование пультов дистанционного управления на солнечных батареях для сокращения отходов батареек.
Большое внимание в новой линейке ТВ Samsung 2021 года уделено внедрению новых технологий и искусственного интеллекта. Среди новых функций - перемещение субтитров, масштабирование области сурдоперевода и наличие нескольких аудио-выходов, ориентированных на слабослышащих, глухих, слабовидящих и даже слепых пользователей. Например, звуковые подсказки для слабовидящих, которые появятся у новых моделей к будущему году. Функции ИИ помогут сделать телевизоры Samsung более доступными для людей с ограниченными возможностями.
Neo QLED
С точки зрения технологий Samsung сделал ставку на внедрение панелей Quantum Mini LED. Эта технология получила название Neo QLED и первыми моделями на ее базе стали флагманские телевизоры 8K (QN900A) и 4K (QN90A). Новая технология применения квантовых пикселей построена на использовании нового источника света - Quantum Mini LED, который с высокой точностью контролирует управление квантовой матрицей Quantum Matrix Technology и графическим процессором Neo Quantum Processor.
Внедрение Neo QLED позволяет расширить шкалу яркости до 12 бит с 4096 градациями. Новый запатентованный процессор Neo Quantum использует до 16 нейронных сетей, обученных на реализацию интеллектуального апскейлинга. Поддерживается дальнейшая адаптация под вкусы пользователя с использованием методов глубинного обучения.
Neo QLED
Samsung сообщает о внедрении нового типа дизайна ТВ-аппаратов Infinity One с почти безрамочным экраном, появлении новой системы управления проводами Slim One Connect Box, что позволяет убрать их в заднюю часть телевизора. Внедрена технология Object Tracking Sound (OTS) Pro для формирования динамической коррекции звучания с учетом перемещения объектов на экране и SpaceFit Sound для динамической коррекции поля звучания с учетом окружающего пространства.
Samsung рассматривает новые телевизоры как элемент персонального тренажерного зала. Например, функция Smart Trainer отслеживает и анализирует осанку, подсказывая необходимость коррекции в реальном времени.
Благодаря сервису Google Duo, можно совершать групповые видеозвонки через смартфоны с одновременным участием до 32 человек. Функция PC on TV позволяет подключать ПК к телевизору, чтобы работать и учиться из дома с помощью большого телеэкрана, используя привычную клавиатуру и мышь. Для создания и редактирования документов пользователи могут напрямую использовать MS Office 365 через веб-браузер телевизора.
MICRO LED
В 2021 году Samsung будет развивать технологию Micro LED. В новой линейке телевизоров она реализована в форм-факторе традиционного телевизора на сверхбольшом экране нового поколения. Такие модели в новой линейке MICRO LED станут доступны к концу года. Диагональ экранов составит 110", 99" и меньше. Применение светодиодов микрометрового размера позволит избавиться от подсветки и цветных фильтров, типичных для обычных LЕD-панелей.
Среди других особенностей телевизоров линейки MICRO LED отмечают развитие функций Smart TV. Например, появится функция 4Vue (Quad View), которая позволит выводить на экран до четырех источников контента. Технология Majestic Sound будет создавать 5.1-канальный звук без внешнего динамика, превращая любую комнату в домашний кинотеатр.
Lifestyle TV
Samsung будет совершенствовать в 2021 году также линейку телевизоров Lifestyle TV. Они получат новый дизайн и форм-факторы, отвечающие вкусам пользователей.
Например, начиная с 2017 года, Samsung выпускает телевизоры The Frame, которые заменяют домашние экраны телевизоров на предметы дизайна и произведений искусства. За это время они разошлись тиражом более миллиона штук.
Модельный ряд 2021 года продолжит развитие в этом направлении в сторону повышения гибкости настройки и применения более тонких корпусов. Новые модели The Frame будут примерно наполовину тоньше предыдущих версий, как традиционные рамки для фотографий. Цветовая раскраска позволит адаптировать модели под любой домашний дизайн.
Подписка на обновленный «Магазин искусств» The Frame позволит воспроизводить на экранах более чем 1400 произведений искусства, превращая телевизоры в аналог настенных картин. Благодаря почти бесконечным возможностям индивидуальной настройки, серии телевизоров Samsung The Frame, The Serif, The Sero, The Terrace и проектора The Premiere освежат и украсят любой домашний интерьер.
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