Как сообщает Bloomberg, 21 год назад Microsoft предпринимала попытку приобрести известные игровые компании, выпускающие видеоигры, для развития своего игрового направления. До сих пор было известно, что Microsoft направляла свои предложения в адрес EA. Но аппетиты Microsoft, как оказалось, были шире, и аналогичное предложение было сделано японской компании Nintendo.
Об этом рассказал глава отдела развития бизнеса Microsoft Боб МакБрин. Он сообщил Bloomberg, что «первой компанией, которую мы решили купить, была EA. Они сказали: «Нет, спасибо», а потом была Nintendo».
Чтобы сделать предложение, состоялась встреча Microsoft с топ-руководством Nintendo. Выступая там, Стив Баллмер объявил, что Microsoft заинтересована в приобретении японской компании.
В ответ, как рассказал Кевин Бахус, директор по связям Microsoft со сторонними компаниями, японская сторона только отшучивалась. «Представьте целый следующий час, когда кто-то выступал, он просто смеялся над нами. Так и прошла эта встреча».
После того, как в Nintendo высмеяли Microsoft в ее неудачной попытке покупки, американская компания продолжила поиски. Теперь они были направлены на попытку купить другие успешные игровые компании. В их число попали Square (теперь Square Enix) и Midway Games.
Японская ролевая игра Dragon Quest компании Square для приставки Nintendo Entertainment System
Японская компания Square Enix была одной из старейших на игровом рынке. Она была основана в 1975 году. Наибольшую известность компания получила благодаря франшизам компьютерных ролевых игр Final Fantasy, Dragon Quest, Kingdom Hearts и другим. Продажи некоторых из них превысили 10 млн копий, а продажи игр франшизы Final Fantasy превысили 115 млн копий. К 1994 году компания заработала репутацию издателя высококачественных компьютерных ролевых игр.
Space Invaders
Американский разработчик Midway Games был наиболее известен своими франшизами, в число которых входили Mortal Kombat, Rampage, Spy Hunter, NBA Jam, Cruis'n и NFL Blitz. Сама компания появилась еще в 1958 году. Она называлась тогда Midway Manufacturing и занималась изготовлением оборудования для развлекательных игр. Ее первым действительно большим успехом стало издание в США игры Space Invaders в 1978 году.
В то же время при получении предложения Microsoft на их приобретение обе компании - Square и Midway Games - ответили отказом.
Но успех все-таки настиг Microsoft. Она смогла договориться с компанией Halo Bungie. Этот разработчик игр согласился с предложением Microsoft. В результате этого поглощения появилась научно-фантастическая компьютерная медиа-франшиза Halo в жанре шутера от первого лица. Эта игра была создана компанией Bungie и стала издаваться через Xbox Game Studios. Игра получила высокие оценки критиков и стала одной из самых лучших в истории консоли. В 2007 году Bungie покинула Microsoft.
В тоже время эпопея с игровыми покупками Microsoft производителей видеоигр продолжается. 21 сентября 2020 года Microsoft объявила о покупке ZeniMax Media вместе со всеми её активами, включая издательство Bethesda Softworks, за 7,5 млрд долларов. Ожидается, что сделка по приобретению будет завершена во второй половине 2021 финансового года. Сделка обещает вернуть в шесть раз больше инвестиций Providence Equity в компанию.
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