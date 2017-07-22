В июне 2020 года Microsoft добавила в свой магазин приложений Microsoft Store новый инструмент, получивший название Windows File Recovery Tool. Он позволяет восстановить фотографии, документы, видео и многое другое из командной строки, если файлы размещались на жестком диске или съемном накопителе. Операция восстановления доступна даже в том случае, если данные были стерты.
Новый инструмент рассчитан не только на профессиональных пользователей, но и на любителей. Он помогает восстановить удаленные данные с подключенной камеры или SD-карты. В то же время восстановление данных на сетевых дисках ему не доступно.
Нельзя сказать, что о существовании подобного рода инструментов раньше не было слышно. Они широко распространены, но Microsoft старалась избегать и не предоставляла инструментов подобного рода. Восстановление часто требует грамотной оценки ситуации и квалифицированного применения доступных средств.
Тем не менее Microsoft продолжает развивать сейчас давно ожидаемый инструмент. Она выпустила обновление и предложила доверенной группе пользователей (Insiders) новую версию. В нем улучшена производительность, исправлены ошибки, появились два новых режима для восстановления данных.
Первый режим получил название «Обычный» (Regular mode). Это - вариант быстрого восстановления файловых систем NTFS, предназначенный для недавно удаленных файлов, которые, возможно, еще не были перезаписаны. Это режим, по замыслу Microsoft, сможет использовать любой пользователь, способный набрать команду через командную строку.
Второй режим называется «Расширенный» (Extensive mode). Он предоставляет возможность поиска потерянных файлов и может применяться к большинству файловых систем. С его помощью можно восстановить файлы даже с поврежденных дисков.
Новый инструмент, как обещает Microsoft, позволит восстанавливать файлы JPEG, PDF, PNG, MPEG, Office, MP3 и MP4, ZIP и многие другие. Для обработки доступны HDD, SSD, USB и карты памяти. Инструмент поддерживает файловые системы NTFS, FAT, exFAT и ReFS.
Обновление станет публично доступным в начале 2021 года.
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