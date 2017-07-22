Apple продолжает работать над созданием собственного автономного электромобиля Apple Car. Уже известно, что этот проект получил название Project Titan, компания сумела достичь значительного прогресса, а проект развивается в жесткой конкуренцией с проектом Tesla Илона Маска.
Долгое время ходили слухи, что Apple собирается выпустить готовый образец Apple Car в производство уже к 2024 году. Но позднее эти слухи были перечеркнуты, и появились сообщения, что начало выпуска электромобиля Apple отложено как минимум до 2028 года.
В этой связи у многих возник вопрос, кто из автопроизводителей будет выпускать базовую модель Apple Car?
Известно, что планы выпуска Apple Car предусматривали организацию собственного конвейерного производства только на ранней стадии проекта. Осознав масштаб проблем, которые предстоит решить, Apple ограничила свои амбиции и сохранила в проекте только его программную часть и выпуск специального оборудования. Другими словами, Apple Car в нынешнем виде - это не собственно электромобиль, а набор специального оборудования и программного обеспечения, которые превращают базовую модель автомобиля в автономным электромобиль Apple Car.
Как стало известно, автопроизводитель Hyundai Motor подтвердил, что компания ведет в настоящее время переговоры с Apple. Представитель Hyundai Motor заявил, что «мы понимаем, что Apple ведет переговоры с различными мировыми автопроизводителями, включая Hyundai Motor. Поскольку обсуждение находится на начальной стадии, ничего пока не решено».
До подтверждения права на выпуск «базовой модели» Hyundai сообщило, что уже сообщила, что компания готова способствовать Apple в производстве электромобилей, а также в разработке специальных аккумуляторов для будущего автомобиля. В ее разработке находятся сейчас также комплектующие для электромобиля Apple Car. Все производство электромобиля будет осуществляться на предприятиях Hyundai Motors в США.
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